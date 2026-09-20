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Tendências de cortes masculinos 2026: guia completo para escolher o melhor visual

Mulher

A escolha do corte de cabelo masculino para 2026 deixou de ser uma rotina técnica para se tornar uma ferramenta de expressão. O foco agora sai da rigidez dos cortes clássicos e migra para texturas multicamadas e silhuetas adaptáveis. A premissa central é a naturalidade: o cabelo deve manter a forma e a aparência limpa sem a necessidade de finalizações complexas ou longos tempos de secagem.

Мужчина с прической и парикмахер в барбершопе
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Navegação rápida:
Cortes curtos | Comprimento médio | Cabelos longos | Guia por tipo de fio | Perguntas frequentes

Cortes curtos: a base da praticidade

A preferência por cabelos curtos persiste pela facilidade de manutenção, mas a tendência atual combina zonas raspadas com volumes controlados.

"Para crianças ativas, o fade e o semi-box são as melhores escolhas. São bases que mantêm o aspecto organizado sem exigir idas constantes ao barbeiro", explica o especialista em cuidados capilares Ilya Rudnev.

O destaque fica para o estilo "Ivy League", com sua finalização lateral elegante, e o French Crop, que utiliza a franja para criar textura e equilibrar testas mais largas. Já o Buzz Cut (raspado) ganha nuances em 2026 com leves acentos no topo, evitando que o visual fique excessivamente linear ou simplista.

Comprimento médio: volume e movimento

O comprimento médio permite maior experimentação. O corte Canadense continua vigente por sua transição suave das têmporas ao topo. Uma atualização interessante é a nova versão do "tigela": agora com transições mais fluidas e pontas desfiadas, eliminando o peso visual do corte antigo.

"O crop texturizado é ideal para adolescentes. A sobreposição de camadas deixa o cabelo com movimento natural, dispensando o uso de produtos de fixação", pontua a cabeleireira e estilista Anastasia Burova.

O Mullet também retorna em uma versão mais suave. Para quem tem fios cacheados, o destaque é o "broccoli cut" — o contraste entre as laterais curtas e o volume definido no topo tornou-se a marca visual da juventude para 2026.

Cabelos longos: do surfista ao shaggy

Cabelos longos demandam atenção especial às pontas, mas entregam um visual marcante. O estilo surfista aposta na desestruturação e em camadas que remetem ao efeito do sol. O Shaggy segue como a escolha de adolescentes que buscam volume e dinamismo. Já o Chanel clássico retorna ao guarda-roupa masculino com cortes mais irregulares e livres, focando na individualidade em vez da simetria rígida.

Como escolher o corte conforme o fio

Tipo de Cabelo / Problema Recomendação
Finos e sem volume Crop texturizado, Shaggy
Densos e pesados British, Fade, Tennis
Rígidos e rebeldes Box, Semi-box, Buzz Cut
Cacheados e ondulados Broccoli cut, Surfista, Mullet

"O ponto crucial é observar o temperamento da criança. Se ela não quer gastar tempo com espelho, a escolha deve recair sobre cortes que mantenham a estrutura natural mesmo após a lavagem", orienta a consultora de imagem Sofya Cherepanova.

Dúvidas comuns

Qual a frequência de manutenção?
Modelos curtos (Box, Fade) exigem retoque a cada 3 ou 4 semanas. Cortes médios e longos podem ter a forma renovada a cada 6 ou 8 semanas.

É necessário usar produtos de fixação?
Para a maioria dos cortes atuais, basta um spray salino ou cera leve. Deve-se evitar produtos de fixação forte que deixam os fios rígidos ou com aspecto colado.

Desenhos raspados nas laterais são viáveis?
São populares entre adolescentes, porém exigem manutenção alta: em cerca de 10 dias a definição do desenho começa a sumir.

Qual o corte mais simples para quem pratica esportes?
O Box ou a franja diagonal são as soluções mais práticas para crianças que priorizam a agilidade no dia a dia.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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