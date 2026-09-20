Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Casa Mendes Gonçalves garante 32 casas para funcionários na Golegã
Tendências de cortes masculinos 2026: guia completo para escolher o melhor visual
Câncer de pulmão: mutação genética rara eleva risco em 60 vezes para não fumantes
Avanço inesperado no combate à calvície grave: novos resultados clínicos mudam o horizonte da dermatologia
Volvo admite erro em telas touch e resgata botões físicos para aumentar segurança
Gigante automotiva em crise profunda: medidas drásticas ameaçam o futuro das operações na Alemanha
Histórico materno de depressão inverte viés de atenção de crianças para rostos felizes e tristes
Aito M9 sob teste: a sofisticada engenharia da Huawei falhou em pontos cruciais da dinâmica
Aposta russa nas montanhas de Altai: plano ambicioso redesenha o mapa logístico da Ásia Central

Celine e Reebok lançam coleção minimalista: a colaboração redefine o uso do tênis em visuais polidos

Mulher

O tênis deixou de ser o detalhe final para se tornar o eixo central do visual. Para o segundo semestre de 2026, o interesse migra das linhas massivas de Nike e Adidas para drops limitados e colaborações, onde a alteração da silhueta redefine a função da peça.

Разноцветные кроссовки
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Разноцветные кроссовки

Celine X Reebok: Freestyle Lo
A união do minimalismo parisiense com o arquivo esportivo da Reebok resulta em um modelo de silhueta relaxada. O contraste entre a rigidez das linhas e a fluidez da forma adapta o tênis a guarda-roupas polidos. Além do branco, a paleta inclui as cores Oxblood, Amendoim e Amarelo.

Gohar X Asics Gel-Ds Trainer
Baseada na tecnologia Asics de meados dos anos 2000, a releitura da Gohar adota proporções de sapatilhas. O impacto visual vem de detalhes disruptivos: piercings de aço, cadarços contrastantes e pingentes de pérolas. É a fusão de calçado técnico com acessório, atendendo à demanda por solados de perfil baixo.

New Balance 204L
O modelo 204L foca na transição sazonal via materiais. A malha técnica dá lugar ao seersucker verde em xadrez vichy, combinado com camurça marrom. A mistura de têxtil leve de verão com o couro denso de outono torna a peça versátil para períodos de mudança climática.

Cecilie Bahnsen Blaise
Após a parceria com a Asics, a designer lança o modelo próprio Blaise. O calçado segue a estética da marca: silhueta estreita em tons metálicos de rosa e azul, adornada com miçangas e flores volumosas. O bico fechado e o caráter decorativo posicionam o modelo como a alternativa de inverno às sandálias da grife.

Isabel Marant Bekett Ring
O híbrido icônico de 2010 retorna em versão 2026. O Bekett Ring mantém a arquitetura original, mas ganha um chaveiro nostálgico e novas cores. A versão em tom bordô reafirma-se como uma peça atemporal, independente dos ciclos rápidos de tendência.

A$AP Rocky X Puma Straycat
Uma reinterpretação do modelo de trilha de 2005. A$AP Rocky mescla a estética off-road com elementos de calçados de corrida: detalhes brutos, cadarço duplo e uma silhueta propositalmente desproporcional. O volume e a complexidade da forma elevam combinações básicas de jeans e camiseta.

Miu Miu Bubble
Modelo de arquivo do início dos anos 2000 com solado escultural em formato de bolhas. Miuccia Prada eleva o estilo utilitário ao luxo através de adornos de cristal. O tênis divide-se em duas versões — a técnica e a brilhante — equilibrando funcionalidade e excentricidade.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Bugatti Veyron: como peças de US$ 14 transformaram prejuízo em lucro de US$ 600 mil
Carros
Bugatti Veyron: como peças de US$ 14 transformaram prejuízo em lucro de US$ 600 mil
A atleta vira “objeto de imagem” em pista: Portugal encara o desconforto e o sexismo
Desporto
A atleta vira “objeto de imagem” em pista: Portugal encara o desconforto e o sexismo
Mais populares
Hyundai Ioniq 5 2025: bateria maior, recarga mais rápida e plugue Tesla nativo

Pacote padrão sobe para 63 kWh e longo alcance para 84 kWh; pico de recarga atinge 260 kW e média 140 kW. Recuperação de 241 km cai de 23 para 16 minutos. Porta NACS nativa dispensa adaptador na rede Tesla. Seminovos 2022-2024 perdem 80 km a 120 km/h e ganham 7 min por parada.

Hyundai Ioniq 5 2025: bateria maior, recarga mais rápida e plugue Tesla nativo
Abóbora cristalizada: como fazer o doce firme e aromático em apenas uma hora
Abóbora cristalizada: como fazer o doce firme e aromático em apenas uma hora
O uso de mostarda seca para manter tomates verdes frescos por mais tempo
Jeans no outono de 2026: o foco muda para contrastes de textura e volume
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Li Auto i6: o crossover chinês que quer transformar o luxo europeu em acampamento
Bolsas bidimensionais, clutches retangulares e lona o ano todo marcam outono 2026
Por que gatos amassam pão: reflexo de filhote, marcação territorial e sinais de superestimulação
Por que gatos amassam pão: reflexo de filhote, marcação territorial e sinais de superestimulação
últimos materiais
Tendências de cortes masculinos 2026: guia completo para escolher o melhor visual
Celine e Reebok lançam coleção minimalista: a colaboração redefine o uso do tênis em visuais polidos
Câncer de pulmão: mutação genética rara eleva risco em 60 vezes para não fumantes
Avanço inesperado no combate à calvície grave: novos resultados clínicos mudam o horizonte da dermatologia
Volvo admite erro em telas touch e resgata botões físicos para aumentar segurança
Gigante automotiva em crise profunda: medidas drásticas ameaçam o futuro das operações na Alemanha
Histórico materno de depressão inverte viés de atenção de crianças para rostos felizes e tristes
Aito M9 sob teste: a sofisticada engenharia da Huawei falhou em pontos cruciais da dinâmica
Aposta russa nas montanhas de Altai: plano ambicioso redesenha o mapa logístico da Ásia Central
Ranúnculo: a alternativa perene para quem busca impacto visual no jardim
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.