Celine e Reebok lançam coleção minimalista: a colaboração redefine o uso do tênis em visuais polidos

O tênis deixou de ser o detalhe final para se tornar o eixo central do visual. Para o segundo semestre de 2026, o interesse migra das linhas massivas de Nike e Adidas para drops limitados e colaborações, onde a alteração da silhueta redefine a função da peça.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Разноцветные кроссовки

Celine X Reebok: Freestyle Lo

A união do minimalismo parisiense com o arquivo esportivo da Reebok resulta em um modelo de silhueta relaxada. O contraste entre a rigidez das linhas e a fluidez da forma adapta o tênis a guarda-roupas polidos. Além do branco, a paleta inclui as cores Oxblood, Amendoim e Amarelo.

Gohar X Asics Gel-Ds Trainer

Baseada na tecnologia Asics de meados dos anos 2000, a releitura da Gohar adota proporções de sapatilhas. O impacto visual vem de detalhes disruptivos: piercings de aço, cadarços contrastantes e pingentes de pérolas. É a fusão de calçado técnico com acessório, atendendo à demanda por solados de perfil baixo.

New Balance 204L

O modelo 204L foca na transição sazonal via materiais. A malha técnica dá lugar ao seersucker verde em xadrez vichy, combinado com camurça marrom. A mistura de têxtil leve de verão com o couro denso de outono torna a peça versátil para períodos de mudança climática.

Cecilie Bahnsen Blaise

Após a parceria com a Asics, a designer lança o modelo próprio Blaise. O calçado segue a estética da marca: silhueta estreita em tons metálicos de rosa e azul, adornada com miçangas e flores volumosas. O bico fechado e o caráter decorativo posicionam o modelo como a alternativa de inverno às sandálias da grife.

Isabel Marant Bekett Ring

O híbrido icônico de 2010 retorna em versão 2026. O Bekett Ring mantém a arquitetura original, mas ganha um chaveiro nostálgico e novas cores. A versão em tom bordô reafirma-se como uma peça atemporal, independente dos ciclos rápidos de tendência.

A$AP Rocky X Puma Straycat

Uma reinterpretação do modelo de trilha de 2005. A$AP Rocky mescla a estética off-road com elementos de calçados de corrida: detalhes brutos, cadarço duplo e uma silhueta propositalmente desproporcional. O volume e a complexidade da forma elevam combinações básicas de jeans e camiseta.

Miu Miu Bubble

Modelo de arquivo do início dos anos 2000 com solado escultural em formato de bolhas. Miuccia Prada eleva o estilo utilitário ao luxo através de adornos de cristal. O tênis divide-se em duas versões — a técnica e a brilhante — equilibrando funcionalidade e excentricidade.