Bolsas bidimensionais, clutches retangulares e lona o ano todo marcam outono 2026

O guarda-roupa de outono de 2026 divide as bolsas em dois polos: a rigidez arquitetônica e a aparência de "uso cotidiano", com zíperes abertos e formas relaxadas.
O minimalismo agora se manifesta na redução de volume. A tendência das bolsas bidimensionais, consolidada pelo modelo Cecily da The Row, expandiu-se para outras marcas; a Valesque, por exemplo, aplica essa lógica ao nylon acetinado e ao veludo amassado. Paralelamente, surge a "anti-bolsa": carteiras volumosas ou clutches planas que assumem o papel de acessório principal, eliminando a necessidade de carregar itens extras.
A geometria das clutches também mudou. O formato agora é um retângulo estreito e alongado, como visto na Blake da Khaite e em modelos da Coach com fecho kiss-lock, desenhados para serem carregados sob a axila, enfatizando a linha horizontal.
Sobre os materiais, o canvas deixa de ser sazonal. O uso de lona densa, presente na Brian da The Row e nas totes da Alex Mill, agora se estende ao outono, tornando-se um item básico do ano todo. Já a textura de crocodilo funciona como um elemento gráfico transversal, aplicada desde mini carteiras até shoppers massivos.
No extremo oposto do minimalismo estão as Maxi Flaps. O formato de bolsas grandes com aba, popularizado pela Chanel, ganha escala, mas perde a rigidez: a peça deve parecer macia e organicamente moldada pelo uso.
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