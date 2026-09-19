Brighteners: a alternativa para recuperar o brilho de unhas desgastadas pelo gel

Manicures com gel exigem visitas frequentes ao salão e desgastam a queratina, deixando a unha amarelada e frágil. Para recuperar a saúde da unha sem gastar muito, a solução são os brighteners: produtos que iluminam a superfície e devolvem o brilho natural.

Photo: Pravda.Ru by Наталья Белова is licensed under publiс domain Натуральные ногти

O brightener funciona como um BB cream para as unhas. Ele não cria uma camada opaca de cor, mas reflete a luz para disfarçar imperfeições e tons amarelados. O resultado é a aparência de unhas naturais, porém polidas.

Como aplicar:

Use uma camada como base antes do esmalte colorido. Para um visual natural, aplique de duas a três camadas; isso cria um acabamento nude suave que dispensa o uso de top coat.

Opções de fórmulas:

Manucurist Active Bright: combina extrato de limão, AHA e hexanal para reconstruir a estrutura da unha. Ideal para o efeito "manicure leitosa".

combina extrato de limão, AHA e hexanal para reconstruir a estrutura da unha. Ideal para o efeito "manicure leitosa". Leighton Denny Nail Illuminator: atua como base, esmalte e tratamento. A fórmula com vitamina E e extrato de tília garante maior fixação.

atua como base, esmalte e tratamento. A fórmula com vitamina E e extrato de tília garante maior fixação. Dior Nail Glow: focado em acabamento sofisticado, entrega brilho espelhado e tom elegante.

focado em acabamento sofisticado, entrega brilho espelhado e tom elegante. Nails Inc. Glow and Grow: utiliza ácido hialurônico e óleo de rícino para fortalecer a placa ungueal com efeito gloss.

utiliza ácido hialurônico e óleo de rícino para fortalecer a placa ungueal com efeito gloss. Chanel Le Vernis La Base Camélia: base com óleo de camélia que nivela a superfície e cria uma película protetora com brilho discreto.

base com óleo de camélia que nivela a superfície e cria uma película protetora com brilho discreto. Manucurist Active Smooth: funciona como um tint leve. Foca menos na clarificação e mais no nivelamento do relevo, criando um efeito de "blur" nas imperfeições.