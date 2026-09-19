Brighteners: a alternativa para recuperar o brilho de unhas desgastadas pelo gel

Manicures com gel exigem visitas frequentes ao salão e desgastam a queratina, deixando a unha amarelada e frágil. Para recuperar a saúde da unha sem gastar muito, a solução são os brighteners: produtos que iluminam a superfície e devolvem o brilho natural.
O brightener funciona como um BB cream para as unhas. Ele não cria uma camada opaca de cor, mas reflete a luz para disfarçar imperfeições e tons amarelados. O resultado é a aparência de unhas naturais, porém polidas.
Como aplicar:
Use uma camada como base antes do esmalte colorido. Para um visual natural, aplique de duas a três camadas; isso cria um acabamento nude suave que dispensa o uso de top coat.
Opções de fórmulas:
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Uma nova teoria propõe que a mente não surge por acaso, mas através de uma sucessão de modelos internos que evoluíram ao longo de milhões de anos.