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Surpreendente tecnologia: o combate às rugas com proteção solar

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Suavizar rugas de expressão não exige obrigatoriamente o uso de neurotoxinas. Para quem evita agulhas ou busca prolongar o intervalo entre procedimentos clínicos, existem alternativas focadas em hidratação e textura cutânea. A diferença fundamental é que o cuidado domiciliar não relaxa a musculatura como a toxina botulínica, mas atua na correção visual do relevo.

Улыбка
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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Fixação mecânica
Adesivos como os da Frownies operam por limitação física. Eles fixam a pele durante o sono, impedindo a formação de vincos na testa e entre as sobrancelhas. Sem ativos químicos, apenas com adesivos, o efeito é temporário e restrito ao nivelamento da superfície, sem eliminar rugas profundas.

Hidratação e barreira cutânea
A desidratação acentua a profundidade das linhas. Séruns com peptídeos, niacinamida e antioxidantes (como os da No7) retêm a umidade, aumentando a densidade visual da pele. Já óleos e elixires com ácido hialurônico e esqualano, a exemplo da linha RéVive, combatem a perda transepidérmica de água, suavizando a textura sem adicionar oleosidade excessiva.

Retinoides e renovação
Derivados da vitamina A permanecem como a referência para tratar rugas. Concentrados de retinol, retinal e NAD+ (Noble Panacea) estimulam a renovação celular. Para peles sensíveis, o bakuchiol aliado a complexos peptídicos e cafeína (Bloomeffects) serve como alternativa, especialmente na região dos "pés de galinha".

Esfoliantes combinados
Produtos que unem retinal encapsulado e misturas de ácidos (Hydrinity) atuam simultaneamente no tom e no relevo cutâneo. Essas formulações podem ser aplicadas no rosto e no colo, desde que acompanhadas de proteção solar rigorosa.

Fototerapia e tecnologia
Dispositivos domésticos utilizam fatores físicos para estimular a pele:

  • Terapia LED: Luz vermelha e infravermelho próximo, combinados a campos eletromagnéticos (RajaniMD), atuam na área periorbital e nos sulcos nasogenianos.
  • Laser frio: Equipamentos de maior potência (LYMA) focam na turgidez geral da pele e rugas profundas. Não exigem recuperação, mas dependem de uso regular para acumular resultados.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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