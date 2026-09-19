Jeans no outono de 2026: o foco muda para contrastes de textura e volume

O jeans continua como base do guarda-roupa para o outono de 2026, mas o foco agora sai do tecido em si e migra para as complementações. O objetivo é romper a monotonia do cotidiano através do contraste de texturas e ajustes no volume da silhueta.

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A simplicidade do denim ganha força quando contrastada com materiais densos e ornamentados. O lugar dos trench coats básicos é ocupado por peças em brocado, jacquard, veludo ou seda. Bordados e franjas adicionam complexidade visual, transformando o conjunto casual em uma composição estruturada.

No campo das cores, o destaque é o roxo intenso. O tom funciona como um ponto de ruptura visual contra o azul ou o cinza do jeans. A aplicação ocorre em peças únicas: um suéter de cashmere, um blazer ou nos calçados.

A dinâmica do visual também depende do jogo de superfícies. O oposto do jeans fosco é o brilho do cetim e do verniz. Tops minimalistas, bolsas ou sapatos com acabamento glossy trazem polimento e definem a intenção do look.

A cintura torna-se o ponto central da composição com o uso de cintos de fivelas robustas. O acessório deixa de ser funcional para se tornar o elemento gráfico que organiza a proporção do corpo e finaliza a silhueta.

Nos pés, retorna a estética bicolor, especialmente o bico contrastante (cap-toe). Sapatos e botas com duas cores quebram a linearidade do jeans, criando um efeito gráfico mais evidente em modelos de corte curto.

Para a parte superior, a camiseta comum cede espaço para a gola Henley, com seus botões frontais. A peça introduz um tom despojado, seja em tricôs oversize, modelos canelados ou na trama em relevo do tecido waffle.