NY Fashion Week 2027 define estética de desleixo controlado com roxo neutro e contraste terroso-gélido

A New York Fashion Week definiu a estética de beleza para 2027 sob o signo do desleixo controlado. O foco agora é a simplicidade deliberada: penteados que parecem ter sido feitos sem espelho e cores que transitam entre a sobriedade terrosa e o surrealismo glacial.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стильный образ

No cabelo, a rigidez deu lugar à estrutura fragmentada. O efeito gofrado retorna, mas longe da uniformidade; a aposta agora são as ondas quebradas e vincos brilhantes, frequentemente finalizados com coques baixos e frouxos para quebrar a formalidade.

O coque perfeito morreu. A tendência atual prioriza a linha assimétrica, como nos rolos franceses deslocados do centro. O segredo visual está em liberar mechas soltas ao redor do rosto e evitar a tração excessiva, mantendo a fixação leve para preservar a naturalidade dos fios.

Surgem também os slipknots - nós preguiçosos. A silhueta consiste em laços frouxos onde as pontas do rabo de cavalo caem livremente, uma referência estética que ecoa o estilo do jogador Erling Haaland.

Para quem busca volume, a influência dos anos 80 retorna com força nos desfiles de Proenza Schouler e LaQuan Smith. O objetivo é a textura tátil e a altura arquitetônica, puxando os fios verticalmente para criar massa capilar.

Na maquiagem, o roxo assume o papel de novo neutro. O púrpura suave e o malva frio aparecem nas pálpebras, combinados com toques dourados ou brilhos sutis na ponte do nariz. Para evitar que as cores escuras pesem o olhar, a pele é trabalhada com acabamento úmido e iluminado.

A pele deixa de lado o rosa vibrante para adotar tons terrosos. Blush nas cores canela e moca substituem a maquiagem tradicional, simulando o efeito de pele beijada pelo sol, funcionando como um híbrido entre blush e bronzer.

Em contrapartida ao calor dos tons terrosos, surgem os detalhes gélidos: pálpebras quase descoloridas, sem rímel, e unhas em tons menta-perolado ou azul fosco com efeito de geada.

Por fim, o brilho ocular migra do glitter para a textura. O efeito de "pálpebras vitrificadas" é obtido aplicando bálsamos transparentes ou gloss labial sobre sombras que variam do turquesa ao champagne, criando um reflexo intenso e líquido.