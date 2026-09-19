Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Batata com carne: por que fritar os ingredientes separadamente garante a crocância
Jeans no outono de 2026: o foco muda para contrastes de textura e volume
Corrente Keldysh: a nova via de águas salinas que resiste ao congelamento no Ártico
Um detalhe biológico mudou tudo: a exposição dos bombos saiu do controle
Os pergaminhos de Herculano viraram carvão: uma pista química mudou tudo
Fábrica de PET em Miass transforma resíduos plásticos em matéria-prima industrial
Profissionais essenciais podem adquirir casas por 1% do valor após 10 anos de trabalho
Automação de drones reduz dependência logística em jazidas do Ártico e Sibéria
Acompanhamento individualizado detecta 100% dos cânceres de mama em estágio inicial em mulheres com mutações genéticas

NY Fashion Week 2027 define estética de desleixo controlado com roxo neutro e contraste terroso-gélido

Mulher

A New York Fashion Week definiu a estética de beleza para 2027 sob o signo do desleixo controlado. O foco agora é a simplicidade deliberada: penteados que parecem ter sido feitos sem espelho e cores que transitam entre a sobriedade terrosa e o surrealismo glacial.

Стильный образ
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стильный образ

No cabelo, a rigidez deu lugar à estrutura fragmentada. O efeito gofrado retorna, mas longe da uniformidade; a aposta agora são as ondas quebradas e vincos brilhantes, frequentemente finalizados com coques baixos e frouxos para quebrar a formalidade.

O coque perfeito morreu. A tendência atual prioriza a linha assimétrica, como nos rolos franceses deslocados do centro. O segredo visual está em liberar mechas soltas ao redor do rosto e evitar a tração excessiva, mantendo a fixação leve para preservar a naturalidade dos fios.

Surgem também os slipknots - nós preguiçosos. A silhueta consiste em laços frouxos onde as pontas do rabo de cavalo caem livremente, uma referência estética que ecoa o estilo do jogador Erling Haaland.

Para quem busca volume, a influência dos anos 80 retorna com força nos desfiles de Proenza Schouler e LaQuan Smith. O objetivo é a textura tátil e a altura arquitetônica, puxando os fios verticalmente para criar massa capilar.

Na maquiagem, o roxo assume o papel de novo neutro. O púrpura suave e o malva frio aparecem nas pálpebras, combinados com toques dourados ou brilhos sutis na ponte do nariz. Para evitar que as cores escuras pesem o olhar, a pele é trabalhada com acabamento úmido e iluminado.

A pele deixa de lado o rosa vibrante para adotar tons terrosos. Blush nas cores canela e moca substituem a maquiagem tradicional, simulando o efeito de pele beijada pelo sol, funcionando como um híbrido entre blush e bronzer.

Em contrapartida ao calor dos tons terrosos, surgem os detalhes gélidos: pálpebras quase descoloridas, sem rímel, e unhas em tons menta-perolado ou azul fosco com efeito de geada.

Por fim, o brilho ocular migra do glitter para a textura. O efeito de "pálpebras vitrificadas" é obtido aplicando bálsamos transparentes ou gloss labial sobre sombras que variam do turquesa ao champagne, criando um reflexo intenso e líquido.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Portugal vai fechar as contas no limite: o dinheiro voltou para pensionistas e famílias
Portugal
Portugal vai fechar as contas no limite: o dinheiro voltou para pensionistas e famílias
Clematis flammula: a trepadeira de crescimento rápido com aroma de mel
Jardinagem
Clematis flammula: a trepadeira de crescimento rápido com aroma de mel
Arbustos anões: a melhor opção para estruturar jardins compactos
Jardinagem
Arbustos anões: a melhor opção para estruturar jardins compactos
Mais populares
Teoria mapeia 12 níveis de autorrepresentação e fixa emergência da consciência no estágio 6

Uma nova teoria propõe que a mente não surge por acaso, mas através de uma sucessão de modelos internos que evoluíram ao longo de milhões de anos.

Teoria mapeia 12 níveis de autorrepresentação e fixa emergência da consciência no estágio 6
Geely apresenta o Preface Plus com propulsão híbrida e preço inicial na China
Geely apresenta o Preface Plus com propulsão híbrida e preço inicial na China
Repolho georgiano: por que a beterraba é essencial para a cor e sabor
Maçã na perfumaria: o segredo para equilibrar fragrâncias de outono
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Plantas que substituem a petúnia com menos manutenção no jardim
Novo Land Cruiser 300 (2027) troca motor a gasolina por híbrido i-Force Max
Maquiagem para pálpebras caídas: aplique com olhos abertos e desloque o esfumado acima da dobra natural
Maquiagem para pálpebras caídas: aplique com olhos abertos e desloque o esfumado acima da dobra natural
últimos materiais
Jeans no outono de 2026: o foco muda para contrastes de textura e volume
Corrente Keldysh: a nova via de águas salinas que resiste ao congelamento no Ártico
Um detalhe biológico mudou tudo: a exposição dos bombos saiu do controle
NY Fashion Week 2027 define estética de desleixo controlado com roxo neutro e contraste terroso-gélido
Os pergaminhos de Herculano viraram carvão: uma pista química mudou tudo
Fábrica de PET em Miass transforma resíduos plásticos em matéria-prima industrial
Profissionais essenciais podem adquirir casas por 1% do valor após 10 anos de trabalho
Automação de drones reduz dependência logística em jazidas do Ártico e Sibéria
Acompanhamento individualizado detecta 100% dos cânceres de mama em estágio inicial em mulheres com mutações genéticas
Esteira ou musculação: qual a melhor escolha para o seu tipo de corpo?
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.