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Margot Robbie resgata o corte flip dos anos 60

Mulher

Margot Robbie trouxe de volta o flip. Para o prelúdio de "Ocean's Eleven", a atriz adotou o corte bob com as pontas curvadas para fora, um visual que remete diretamente aos anos 60 e ao estilo de Jacqueline Kennedy. O retorno desse силуэte mostra que a geometria do corte, quando precisa, dispensa excessos de finalização para se tornar o ponto focal do look.

Каре
Photo: www.pexels.com by Nguyễn Lâm is licensed under Бесплатное использование
Каре

O flip original dependia de topetes volumosos e fixação rígida. A versão atual descarta o excesso de volume na raiz em favor de linhas mais fluidas e naturais. O elemento central permanece o mesmo: a curvatura característica das extremidades, que migrou do rigor dos anos 60 para a leveza contemporânea.

"A volta das modelagens vintage nos tapetes vermelhos é uma forma de destacar a individualidade através de linhas simples e precisas", observa Anna Morozova, especialista em tendências de beleza.

Tecnicamente, o corte consiste em um bob com comprimento até a altura da clavícula. Diferente de cortes repicados ou em camadas, o flip exige um corte reto, com a desfilação limitada apenas às pontas. Essa construção cria uma linha inclinada que suaviza os traços do rosto e evidencia as maçãs do rosto.

"O corte com base reta traz uma aparência polida e finalizada sem exigir esforço excessivo", afirma a cabeleireira e stylist Anastasia Burova.

Erro comum Solução técnica
Desfiar todo o comprimento Desfiar apenas as pontas para criar a curva
Excesso de laquê/spray fixador Usar cremes de alisamento para brilho e movimento
Alterar a forma constantemente Manter o comprimento na clavícula por 3 a 4 meses

A versatilidade do corte permite alternar a direção das pontas: para fora, com a ajuda de uma prancha, para o efeito retrô, ou para dentro, para um visual mais sóbrio. O uso de séruns de alisamento é recomendado para controlar os fios e garantir o efeito espelhado.

"Qualquer modelagem exige a preparação prévia com protetores térmicos para evitar danos à estrutura do fio", explica a professora de hairdressing Oxana Seliverstova.

Manutenção e aplicação:

  • Frequência: Por não possuir graduações complexas, a manutenção do corte pode ser feita a cada 3 ou 4 meses.
  • Cabelos finos: A base reta é ideal para este tipo de fio, pois cria a ilusão de maior densidade e estrutura.
  • Praticidade: O comprimento permite prender o cabelo em coques baixos ou rabos de cavalo sem perder a harmonia.
  • Finalização: Recomenda-se mousse leve antes da secagem e sprays texturizadores ao final. Óleos pesados devem ser evitados para não tirar o movimento do corte.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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