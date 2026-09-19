Margot Robbie resgata o corte flip dos anos 60

Margot Robbie trouxe de volta o flip. Para o prelúdio de "Ocean's Eleven", a atriz adotou o corte bob com as pontas curvadas para fora, um visual que remete diretamente aos anos 60 e ao estilo de Jacqueline Kennedy. O retorno desse силуэte mostra que a geometria do corte, quando precisa, dispensa excessos de finalização para se tornar o ponto focal do look.
O flip original dependia de topetes volumosos e fixação rígida. A versão atual descarta o excesso de volume na raiz em favor de linhas mais fluidas e naturais. O elemento central permanece o mesmo: a curvatura característica das extremidades, que migrou do rigor dos anos 60 para a leveza contemporânea.
"A volta das modelagens vintage nos tapetes vermelhos é uma forma de destacar a individualidade através de linhas simples e precisas", observa Anna Morozova, especialista em tendências de beleza.
Tecnicamente, o corte consiste em um bob com comprimento até a altura da clavícula. Diferente de cortes repicados ou em camadas, o flip exige um corte reto, com a desfilação limitada apenas às pontas. Essa construção cria uma linha inclinada que suaviza os traços do rosto e evidencia as maçãs do rosto.
"O corte com base reta traz uma aparência polida e finalizada sem exigir esforço excessivo", afirma a cabeleireira e stylist Anastasia Burova.
|Erro comum
|Solução técnica
|Desfiar todo o comprimento
|Desfiar apenas as pontas para criar a curva
|Excesso de laquê/spray fixador
|Usar cremes de alisamento para brilho e movimento
|Alterar a forma constantemente
|Manter o comprimento na clavícula por 3 a 4 meses
A versatilidade do corte permite alternar a direção das pontas: para fora, com a ajuda de uma prancha, para o efeito retrô, ou para dentro, para um visual mais sóbrio. O uso de séruns de alisamento é recomendado para controlar os fios e garantir o efeito espelhado.
"Qualquer modelagem exige a preparação prévia com protetores térmicos para evitar danos à estrutura do fio", explica a professora de hairdressing Oxana Seliverstova.
Manutenção e aplicação:
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Uma nova teoria propõe que a mente não surge por acaso, mas através de uma sucessão de modelos internos que evoluíram ao longo de milhões de anos.