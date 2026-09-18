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Maquiagem para pálpebras caídas: aplique com olhos abertos e desloque o esfumado acima da dobra natural

Mulher

Pálpebras caídas costumam ser vistas como um problema para a maquiagem, mas anatomicamente elas conferem profundidade e um aspecto marcante ao olhar. O erro mais comum é tentar "apagar" a dobra natural ou replicar técnicas para olhos abertos, o que acaba sobrecarregando o rosto e transmitindo cansaço.

Макияж для нависшего века
Photo: https://i.pinimg.com/736x/86/95/d9/8695d95de9a947464c9badf0f451fe87.jpg
Макияж для нависшего века

Para mudar o resultado, o segredo está no ajuste da geometria do olhar. A primeira regra é: maquie-se com os olhos abertos. Pintar a pálpebra fechada distorce as linhas; ao abrir o olho, a pele sobrepõe o desenho, deformando o traço. O foco deve ser sempre elevar o canto externo, evitando arredondar a forma.

A durabilidade do visual depende da base. Como a pele da pálpebra caída encosta na linha dos cílios, a sombra tende a acumular na dobra. Para evitar que o pigmento escorregue, aplica-se uma camada fina de primer ou corretivo, selando a área com pó translúcido antes de iniciar as cores.

No contorno clássico, a manobra principal é deslocar o escurecimento. Em vez de seguir a dobra natural, a sombra deve ser aplicada ligeiramente acima dela. Assim, o efeito de profundidade permanece visível mesmo com o olho aberto. Recomenda-se o uso de tons foscos em bege ou marrom acinzentado, pois cores avermelhadas evidenciam o inchaço. O brilho (shimmer) deve ser evitado logo abaixo da dobra, pois a luz reflete o volume da pele, acentuando a pálpebra caída.

Outra abordagem, utilizada por maquiadores de celebridades como Nina Park, substitui o contorno rígido por uma esfumação suave. A técnica consiste em marcar a raiz dos cílios com lápis escuro e selar com sombra opaca. O delineado é mantido fino e alongado para o canto externo, criando um efeito de lifting imediato sem marcações gráficas bruscas.

Guia rápido de correção:

  • Delineado: Em vez de desenhar com o olho fechado, trace a linha com o olhar fixo no espelho para garantir que a dobra não "coma" o traço.
  • Cores: Substitua sombras escuras em toda a pálpebra móvel por tons neutros acima da dobra.
  • Cílios: Troque o volume excessivo por curvatura e separação, abrindo mais o olhar.

Sobre a escolha de cores, tons rosa choque, vermelhos ou alaranjados devem ser evitados, pois podem simular um aspecto de pálpebra irritada ou cansada. Para a pálpebra inferior, o uso de lápis marrom suave é preferível ao preto, mantendo a leveza do rosto.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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