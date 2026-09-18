Seis tendências de maquiagem para o outono 2026 definidas por celebridades

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A transição para o outono no visual começa pelas pálpebras, antes mesmo da troca do guarda-roupa. Enquanto o couro e a camurça retomam o espaço nas roupas, figuras como Zendaya e Charli XCX definem a direção da maquiagem para a temporada 2026, oscilando entre o matte gélido e o grunge visceral.

Макияж глаз
Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Макияж глаз

Púrpura suave: O visual de Zendaya, assinado por Ernesto Casillas com a linha Prada Beauty, aposta em tons de lilás. Para reproduzir o efeito, utiliza-se sombras pigmentadas na cor glicínia ou bastões cremosos, inserindo um ponto de frieza no contraste do outono.

Marfim matte: Nara Smith resgata o glamour dos anos 90 através de sobrancelhas marcadas e a técnica de cut crease em tons frios. O detalhe central é a aplicação de pigmento branco matte no ponto mais alto da pálpebra, o que abre o olhar e confere um acabamento editorial.

Smokey sépia: Charli XCX adapta o clássico esfumado marrom para a estética rockstar. A técnica consiste em concentrar o pigmento marrom rente à linha dos cílios para densificar o olhar, esfumando a cor em direção às sobrancelhas. O uso de bastões marrons aplicados com os dedos agiliza o processo.

Gradientes pastéis: Iris Law rompe a paleta tradicional de outono com a mistura de cinza esfumaçado, shimmer rosa e verde pálido. Essas tonalidades funcionam como contraponto a cores densas da estação, como o oliva e o marrom profundo.

Rock grunge: A estética party-girl evoluiu para uma versão metálica e rígida. O foco está nas sombras pretas densas e no esfumado deliberadamente impreciso. Esse efeito de "maquiagem do dia anterior", típico do indie sleaze, acompanha peças de couro e jaquetas biker.

Escultura fria: Paloma Elsesser introduz a angsty beauty, substituindo a leveza da clean girl por um olhar arquitetônico. A pálpebra é esculpida em tons de aço, cinza-bege e cores frias, criando uma expressão dramática e estruturada para o clima outonal.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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