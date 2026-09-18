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O guarda-roupa de outono perde a monotonia: esta nova paleta cromática transformou a silhueta urbana

Mulher

O guarda-roupa de outono abandona a monotonia em favor de contrastes cromáticos. Após analisar o street style da New York Fashion Week, o estilista Alexander Rogov identificou a repetição de um padrão visual: a junção do vermelho intenso com o bege neutro. A combinação substitui os looks monocromáticos, mantendo a elegância através do equilíbrio entre a energia da cor quente e a sobriedade da base neutra.

Красная юбка
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красная юбка

"A união do vermelho e do bege é um jogo de temperatura e humor. Enquanto o vermelho traz energia, o bege transmite confiança e calma. Juntos, criam um visual contemporâneo e sofisticado", explica a consultora de imagem Alia Sadykova.

Além das cores, a estrutura das peças ganha destaque. O corte do pea coat (buclat) retorna com foco em texturas: golas e punhos com acabamento em pele, natural ou sintética. Esse detalhe adiciona volume e rigidez à silhueta, alterando a percepção do conjunto.

"Muitas vezes ignoramos a relação entre o cabelo e a roupa de frio. Um casaco com gola de pele volumosa exige um penteado minimalista para evitar que a parte superior do visual fique sobrecarregada", observa a hairstylist Anastasia Burova.

A aplicação dessas cores também impacta a percepção facial. O vermelho próximo ao rosto pode evidenciar imperfeições da pele, enquanto o bege tende a iluminar a face. Por isso, o uso de tons vibrantes exige atenção ao preparo da pele.

"Cores fortes atraem a atenção para o rosto. Para que o vermelho valorize a aparência, é fundamental que a pele esteja bem hidratada e com o tom uniforme", afirma a especialista em cuidados com a pele Lilit Arutyunyan.

Peça Aplicação de Estilo
Casaco Bege Combinar com boina ou bolsa vermelha
Suéter Vermelho Usar com calças chino bege clássicas
Pea Coat com Pele Combinar com botas pesadas e jeans slim
Acessórios Aplicar o vermelho no esmalte ou batom

Guia Rápido de Estilo

Para qual subtom de pele serve essa combinação?
É versátil. Quem tem subtom frio deve optar por vermelhos arroxeados/frutas vermelhas. Para subtons quentes, o ideal é o vermelho clássico ou tijolo com bege areia.

Pele natural ou sintética no casaco?
A tendência atual prioriza a sustentabilidade; peles sintéticas de alta qualidade entregam o mesmo volume e estética de forma mais moderna.

Como levar o vermelho e bege para o escritório?
Use um conjunto bege como base e insira o vermelho em peças pontuais: uma blusa, um lenço de seda ou nos sapatos.

Como evitar que o vermelho manche o bege?
Lave as peças separadamente, em temperatura baixa e com detergentes específicos para preservação de cores.

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