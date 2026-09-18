O guarda-roupa de outono perde a monotonia: esta nova paleta cromática transformou a silhueta urbana

O guarda-roupa de outono abandona a monotonia em favor de contrastes cromáticos. Após analisar o street style da New York Fashion Week, o estilista Alexander Rogov identificou a repetição de um padrão visual: a junção do vermelho intenso com o bege neutro. A combinação substitui os looks monocromáticos, mantendo a elegância através do equilíbrio entre a energia da cor quente e a sobriedade da base neutra.
"A união do vermelho e do bege é um jogo de temperatura e humor. Enquanto o vermelho traz energia, o bege transmite confiança e calma. Juntos, criam um visual contemporâneo e sofisticado", explica a consultora de imagem Alia Sadykova.
Além das cores, a estrutura das peças ganha destaque. O corte do pea coat (buclat) retorna com foco em texturas: golas e punhos com acabamento em pele, natural ou sintética. Esse detalhe adiciona volume e rigidez à silhueta, alterando a percepção do conjunto.
"Muitas vezes ignoramos a relação entre o cabelo e a roupa de frio. Um casaco com gola de pele volumosa exige um penteado minimalista para evitar que a parte superior do visual fique sobrecarregada", observa a hairstylist Anastasia Burova.
A aplicação dessas cores também impacta a percepção facial. O vermelho próximo ao rosto pode evidenciar imperfeições da pele, enquanto o bege tende a iluminar a face. Por isso, o uso de tons vibrantes exige atenção ao preparo da pele.
"Cores fortes atraem a atenção para o rosto. Para que o vermelho valorize a aparência, é fundamental que a pele esteja bem hidratada e com o tom uniforme", afirma a especialista em cuidados com a pele Lilit Arutyunyan.
|Peça
|Aplicação de Estilo
|Casaco Bege
|Combinar com boina ou bolsa vermelha
|Suéter Vermelho
|Usar com calças chino bege clássicas
|Pea Coat com Pele
|Combinar com botas pesadas e jeans slim
|Acessórios
|Aplicar o vermelho no esmalte ou batom
Guia Rápido de Estilo
Para qual subtom de pele serve essa combinação?
É versátil. Quem tem subtom frio deve optar por vermelhos arroxeados/frutas vermelhas. Para subtons quentes, o ideal é o vermelho clássico ou tijolo com bege areia.
Pele natural ou sintética no casaco?
A tendência atual prioriza a sustentabilidade; peles sintéticas de alta qualidade entregam o mesmo volume e estética de forma mais moderna.
Como levar o vermelho e bege para o escritório?
Use um conjunto bege como base e insira o vermelho em peças pontuais: uma blusa, um lenço de seda ou nos sapatos.
Como evitar que o vermelho manche o bege?
Lave as peças separadamente, em temperatura baixa e com detergentes específicos para preservação de cores.
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