Botox e academia: o tempo de espera necessário para a fixação

As toxinas botulínicas (Botox, Xeomin, Dysport) interrompem a transmissão nervosa para os músculos, induzindo a paralisia temporária. Para que a substância se fixe no tecido alvo, é necessário restringir a atividade física imediata.

Photo: https://static.tildacdn.com/tild6338-6362-4632-b734-323364303637/Depositphotos_186095.jpg Мезотерапия

O intervalo recomendado sem treinos é de 6 a 8 horas. Movimentos intensos ou inclinações da cabeça podem deslocar o produto para músculos adjacentes, alterando a simetria do resultado. Além disso, o aumento do fluxo sanguíneo nas primeiras horas favorece o surgimento de edemas e hematomas nos pontos de aplicação.

O suor não anula o efeito do procedimento, pois a toxina é aplicada na musculatura profunda, enquanto a transpiração ocorre na superfície cutânea. O risco reside na fricção: secar o rosto com toalhas aplica pressão mecânica que pode mover a substância antes da fixação total.

Exercícios com a cabeça posicionada abaixo do corpo, como certas posturas de yoga ou paradas de mão, representam o maior risco. Esforços intensos que provoquem apneia ou picos de pressão arterial aumentam a irrigação sanguínea cefálica, facilitando a difusão da toxina para fora da área delimitada.

Nas primeiras 24 horas, a prática segura limita-se a atividades de baixa intensidade e posição vertical, como caminhadas, ciclismo leve ou alongamentos que não exijam inclinar o tronco.