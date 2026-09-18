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Botox e academia: o tempo de espera necessário para a fixação

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As toxinas botulínicas (Botox, Xeomin, Dysport) interrompem a transmissão nervosa para os músculos, induzindo a paralisia temporária. Para que a substância se fixe no tecido alvo, é necessário restringir a atividade física imediata.

Мезотерапия
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Мезотерапия

O intervalo recomendado sem treinos é de 6 a 8 horas. Movimentos intensos ou inclinações da cabeça podem deslocar o produto para músculos adjacentes, alterando a simetria do resultado. Além disso, o aumento do fluxo sanguíneo nas primeiras horas favorece o surgimento de edemas e hematomas nos pontos de aplicação.

O suor não anula o efeito do procedimento, pois a toxina é aplicada na musculatura profunda, enquanto a transpiração ocorre na superfície cutânea. O risco reside na fricção: secar o rosto com toalhas aplica pressão mecânica que pode mover a substância antes da fixação total.

Exercícios com a cabeça posicionada abaixo do corpo, como certas posturas de yoga ou paradas de mão, representam o maior risco. Esforços intensos que provoquem apneia ou picos de pressão arterial aumentam a irrigação sanguínea cefálica, facilitando a difusão da toxina para fora da área delimitada.

Nas primeiras 24 horas, a prática segura limita-se a atividades de baixa intensidade e posição vertical, como caminhadas, ciclismo leve ou alongamentos que não exijam inclinar o tronco.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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