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Как сочетать текстуры в осеннем гардеробе: 5 готовых формул

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O guarda-roupa de outono exige equilíbrio entre a funcionalidade do dia a dia e a estética. Para 2026, a aposta não está em combinações óbvias, mas em oito peças essenciais que alteram a silhueta através do contraste de texturas. Selecionamos cinco fórmulas de composição que garantem um visual polido com rapidez.

Привлекательная блондинка в модной одежде позирует в осеннем парке.
Photo: Designed by Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Привлекательная блондинка в модной одежде позирует в осеннем парке.

Ternos desestruturados e tricôs leves
Para fugir da rigidez da alfaiataria clássica ou da simplicidade do jeans, a escolha é o terno com ombros relaxados. Substituir a camisa por um suéter fino reduz a formalidade. O ajuste final vem nos acessórios: brincos volumosos, bolsas de camurça ou um cinto delgado evitam que o look pareça um uniforme.

"Detalhes mudam a percepção: punhos abertos ou a troca de saltos por loafers transformam instantaneamente um terno formal em um traje casual com personalidade", afirma a estilista Aliya Sadykova.

Bomber, saia midi e botas
Esta combinação resolve a instabilidade climática. A jaqueta bomber em couro ou camurça traz estrutura, enquanto a saia midi mantém a fluidez. Botas de cano alto conectam as peças e alongam a silhueta, equilibrando o peso do topo esportivo com a leveza da parte inferior.

Casaco longo, echarpe monocromática e jeans
O foco de 2026 recai sobre casacos que ultrapassam a linha do joelho. O efeito visual de sofisticação é alcançado ao combinar a echarpe na mesma paleta de cores do casaco, mesmo que os tons não sejam idênticos. Calças jeans de corte reto servem como a base neutra que estabiliza a composição.

Xadrez e tricôs texturizados
Estampas como tartan e argyle retornam, mas a chave para o uso urbano é neutralizá-las. Combinar camisas ou saias xadrez com suéteres de trama grossa e cores sólidas remove o excesso decorativo do padrão, tornando o visual contemporâneo.

"A estratégia é a contraposição: misture estampas ativas com peças minimalistas em couro ou lã densa para evitar que o look pareça uma fantasia", explica a especialista em tendências Anna Morozova.

Total black e a profundidade dos materiais
Um visual inteiramente preto depende exclusivamente da variação de texturas para não parecer plano. A mistura de materiais como cashmere, couro envernizado e lã cria dimensões e profundidade ao conjunto.

"O total black é um gesto de confiança. É preciso trabalhar com volumes e nuances — do carvão ao aveludado — para que a imagem ganhe vida no movimento", pontua a especialista em imagem Lilit Arutyunyan.

Problema Comum Solução Prática
Terno excessivamente formal Trocar camisa por camiseta e usar loafers
Look preto sem profundidade Misturar couro, lã e tricô
Xadrez com aspecto datado Adicionar peças lisas de textura bruta

Guia Rápido de Estilo

  • Como elevar o visual? Use paletas monocromáticas na mesma temperatura de cor e varie as texturas dos tecidos.
  • Jeans no escritório? Sim, desde que acompanhado de um casaco clássico e acessórios discretos, sem excessos decorativos.
  • Como usar cores sem exagerar? Introduza pontos de cor isolados, como em uma bolsa ou echarpe.
  • Como evitar a monotonia? Insira um elemento de desconstrução, como um suéter oversized com uma saia rígida.

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