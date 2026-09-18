Как сочетать текстуры в осеннем гардеробе: 5 готовых формул

O guarda-roupa de outono exige equilíbrio entre a funcionalidade do dia a dia e a estética. Para 2026, a aposta não está em combinações óbvias, mas em oito peças essenciais que alteram a silhueta através do contraste de texturas. Selecionamos cinco fórmulas de composição que garantem um visual polido com rapidez.

Photo: Designed by Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Привлекательная блондинка в модной одежде позирует в осеннем парке.

Ternos desestruturados e tricôs leves

Para fugir da rigidez da alfaiataria clássica ou da simplicidade do jeans, a escolha é o terno com ombros relaxados. Substituir a camisa por um suéter fino reduz a formalidade. O ajuste final vem nos acessórios: brincos volumosos, bolsas de camurça ou um cinto delgado evitam que o look pareça um uniforme.

"Detalhes mudam a percepção: punhos abertos ou a troca de saltos por loafers transformam instantaneamente um terno formal em um traje casual com personalidade", afirma a estilista Aliya Sadykova.

Bomber, saia midi e botas

Esta combinação resolve a instabilidade climática. A jaqueta bomber em couro ou camurça traz estrutura, enquanto a saia midi mantém a fluidez. Botas de cano alto conectam as peças e alongam a silhueta, equilibrando o peso do topo esportivo com a leveza da parte inferior.

Casaco longo, echarpe monocromática e jeans

O foco de 2026 recai sobre casacos que ultrapassam a linha do joelho. O efeito visual de sofisticação é alcançado ao combinar a echarpe na mesma paleta de cores do casaco, mesmo que os tons não sejam idênticos. Calças jeans de corte reto servem como a base neutra que estabiliza a composição.

Xadrez e tricôs texturizados

Estampas como tartan e argyle retornam, mas a chave para o uso urbano é neutralizá-las. Combinar camisas ou saias xadrez com suéteres de trama grossa e cores sólidas remove o excesso decorativo do padrão, tornando o visual contemporâneo.

"A estratégia é a contraposição: misture estampas ativas com peças minimalistas em couro ou lã densa para evitar que o look pareça uma fantasia", explica a especialista em tendências Anna Morozova.

Total black e a profundidade dos materiais

Um visual inteiramente preto depende exclusivamente da variação de texturas para não parecer plano. A mistura de materiais como cashmere, couro envernizado e lã cria dimensões e profundidade ao conjunto.

"O total black é um gesto de confiança. É preciso trabalhar com volumes e nuances — do carvão ao aveludado — para que a imagem ganhe vida no movimento", pontua a especialista em imagem Lilit Arutyunyan.

Problema Comum Solução Prática Terno excessivamente formal Trocar camisa por camiseta e usar loafers Look preto sem profundidade Misturar couro, lã e tricô Xadrez com aspecto datado Adicionar peças lisas de textura bruta

Guia Rápido de Estilo