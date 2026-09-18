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Geração Z resgata cultura pop britânica dos anos 2000

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O Instagram agora serve como arquivo vivo de uma era que a Geração Z conheceu apenas por fotos. Após a onda Y2K, com seus jeans de cintura baixa, o interesse migrou para a cultura pop britânica dos anos 2000. Perfis como Brit Cult e Brit Pop Glory funcionam como museus digitais, resgatando a imagem de Robbie Williams, Victoria Beckham e dos irmãos Gallagher.

Джинсы
Photo: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джинсы

A influência do "código britânico" atravessa fronteiras. Nos Estados Unidos, a versão britânica de Love Island atrai público, enquanto o livro de Patrick Redden Keefe sobre a elite às margens do Tâmisa entrou na lista de best-sellers do New York Times. Na música, o movimento é concreto: estádios lotados para shows de Oasis e Pulp, com a banda Elastica preparando sua volta aos palcos.

A estética daquela época retorna aos gramados e passarelas. No cenário do futebol, ressurgem as WAGs — esposas e namoradas de jogadores. Se em 2006 o padrão era ditado por Victoria Beckham, hoje figuras como Tola Benson e Ashlyn Castro ocupam esse espaço visual.

Símbolos materiais também recuperam terreno. A estampa Nova Check da Burberry reaparece em looks de praia. O Topshop voltou ao varejo, e o designer Aaron Ash planeja relançar a estética da AllSaints em setembro, marca que imortalizou as calças skinny cinzas.

Para Mark Nox, criador do Brit Cult, esse fenômeno supera a nostalgia. O público do projeto é cada vez mais jovem; Geração Z e Alpha enxergam as fotos como um portal para a era pré-digital. O que atrai é a "monocultura": um tempo em que as pessoas consumiam os mesmos programas e vestiam as mesmas roupas, algo impossível hoje diante da fragmentação do conteúdo digital.

No setor criativo, a tendência é vista como uma revisão da era de ouro da moda londrina. A energia de Charli XCX, por exemplo, ecoa o caos rock'n'roll de Robbie Williams. Mais do que replicar peças de roupa, a juventude busca o otimismo de um período anterior ao domínio total da internet.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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