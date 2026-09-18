O limite da naturalidade: a ascensão do lipofilling contra o efeito máscara

A tendência de preenchimentos faciais atingiu um ponto de saturação chamado filler fatigue. O excesso de substâncias sintéticas tem causado a hipercorreção: rostos com aspecto inchado e perda da naturalidade. Como resposta, cresce a procura pelo lipofilling — a transferência de gordura do próprio corpo para o rosto. Embora seja apresentado como uma alternativa natural, o procedimento envolve riscos biológicos e cirúrgicos que diferem dos preenchimentos convencionais.

Photo: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина на приеме у пластического хирурга

O filler fatigue não é apenas um cansaço do material, mas uma mudança na percepção estética. O aspecto de "máscara" geralmente resulta de técnicas inadequadas ou volume excessivo. O lipofilling surge para corrigir isso, mas a gordura é um tecido vivo, e não um gel com propriedades fixas.

"A gordura transplantada não fixa em 100%. Parte das células morre e outra parte sobrevive; é impossível prever a porcentagem exata de retenção para cada paciente", explica Lilith Arutyunyan, especialista em cuidados com a pele.

Diferente dos preenchedores de ácido hialurônico, que podem ser dissolvidos com hialuronidase, a gordura injetada é permanente ou semipermanente. Se o resultado for insatisfatório, a remoção exige nova intervenção cirúrgica. Além disso, o volume do transplante oscila conforme o peso do paciente: se houver perda de peso acentuada, a gordura facial também diminui.

A ideia de que o uso de tecidos próprios elimina riscos é equivocada. O procedimento pode causar cistos oleosos, necrose gordurosa, assimetrias ou nódulos rígidos. Há também o risco crítico de embolia: se o material for injetado em um vaso sanguíneo, pode ocorrer a perda da visão ou até um acidente vascular cerebral (AVC).

"Não considero correto chamar o lipofilling de alternativa segura aos preenchimentos. É um procedimento diferente, com vantagens e riscos próprios, onde a qualificação do cirurgião é o fator determinante", afirma Andrey Korneev, especialista em cosmetologia.

Para quem considera a cirurgia, a estabilidade do peso é fundamental, já que dietas rigorosas ou medicamentos para emagrecer comprometem a manutenção do volume. Não existem truques para a fixação da gordura; o sucesso depende exclusivamente da técnica de extração e da precisão da distribuição feita pelo médico. Hábitos como não fumar e manter o sono regular auxiliam na preservação do resultado.