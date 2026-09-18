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Tendência Bare Lashes: a nova abordagem para a maquiagem dos olhos

Mulher

Maquiadores estão abandonando a máscara de cílios para adotar o visual bare lashes (cílios nus). A escolha de eliminar a moldura preta ao redor dos olhos não é descuido, mas um recurso técnico para abrir o olhar e transmitir jovialidade. Nesse cenário, o protagonismo sai do contraste da maquiagem e passa para a saúde e a textura da pele.

Снятие макияжа
Photo: Pravda.Ru by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Снятие макияжа

A tendência surgiu nas passarelas europeias há cerca de cinco anos. O objetivo era minimalista: reduzir a carga visual nos olhos para que o foco recaísse sobre o corte das roupas e a qualidade dos tecidos. As modelos desfilavam com a pele iluminada, simulando um rosto descansado.

"Esse movimento deriva da estética do 'luxo silencioso', onde o status é demonstrado pelo cuidado com a pele e traços naturais, não pelo excesso de cosméticos. Cílios nus sinalizam que a pessoa investe em tratamento, não em camuflagem", explica Lilit Arutyunyan.

Ao remover o pigmento escuro, a fronteira artificial entre o olho e a pele desaparece. O olhar integra-se ao rosto, o que amplia visualmente os olhos e evita que a pálpebra pareça caída — problema comum quando a máscara é excessiva ou borra. Com isso, a atenção migra para as maçãs do rosto, sobrancelhas e lábios.

Para que o olhar não pareça cansado, a estrutura dos cílios exige preparação. Séruns ou óleos noturnos fortalecem os fios, enquanto o uso do curvador (estilo curler) pela manhã é indispensável: deve-se pressionar a ferramenta na raiz por 5 a 7 segundos para fixar a curvatura.

"O lifting de cílios é a solução para quem tem fios naturalmente retos. O procedimento mantém o efeito de olhar aberto por até dois meses, dispensando o curvador e a máscara", afirma Maria Polyakova.

Erro comum Solução técnica
Uso de máscara seca Substituir por gel transparente de fixação
Focar pigmento apenas na raiz Usar curvador para elevar a estrutura
Olheiras marcadas Corretivo leve com subtom pêssego

O risco principal do visual bare lashes é a aparência pálida. Para evitar isso, as sobrancelhas devem ser bem definidas, assumindo a função de moldura do rosto. Também é necessário controlar a oleosidade da zona T, já que a ausência de máscara exige que a pele apresente viço natural ou acabamento matte, evitando o brilho excessivo.

"Um erro frequente é usar corretivos densos ou claros demais. Sem a máscara para contrastar, qualquer falha sob os olhos fica evidente. O ideal são produtos com partículas refletoras de luz", alerta Darya Nikitina.

Dúvidas frequentes:

  • Quem deve evitar? Pessoas com cílios e sobrancelhas muito claros ou ralos. Nesses casos, recomenda-se a coloração profissional prévia.
  • É possível usar a máscara parcialmente? Sim. Pode-se aplicar apenas na raiz para dar volume ou optar por tons de marrom, que oferecem um resultado mais suave que o preto.
  • Como fixar a curvatura sem produtos específicos? Na falta do gel transparente, pode-se pentear os fios com uma gota de bálsamo hidratante ou cera de sobrancelhas.
  • Qual blush combina? Texturas cremosas em tons pêssego ou rosa neutro, que simulam o rubor natural da pele.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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