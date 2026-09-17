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Maçã na perfumaria: o segredo para equilibrar fragrâncias de outono

Mulher

A transição para o outono altera a dinâmica da perfumaria: a leveza dos cítricos e as notas marinhas cedem espaço a composições mais densas e envolventes. Nesse cenário, a maçã atua como um elemento de equilíbrio. Enquanto a maçã verde aporta a acidez e o frescor crocante, a vermelha introduz a doçura e o conforto. Essa dualidade permite que as fragrâncias mantenham a sobriedade necessária para os dias frios sem recair na saturação açucarada.

Флаконы духов с цветами
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Guia de fragrâncias: 5 perfumes com notas de maçã

A escolha do perfume para o outono é a busca pelo conforto térmico e olfativo. Selecionamos composições onde a maçã assume diferentes funções, desde a energia do frescor verde até interpretações orientais especiadas.

Tiziana Terenzi Orion
Uma fragrância dinâmica para a transição de estação. Aqui, a maçã e o abacaxi se fundem a um buquê cítrico, resultando em um rastro persistente e delicado. A estrutura é sustentada por groselha e bergamota.

"A maçã na perfumaria é uma ferramenta versátil para criar a sensação de limpeza, que não conflita com as texturas dos tecidos de outono e a sobreposição de camadas no vestir", observa Lilit Arutyunyan.

DKNY Be Delicious Eau de Parfum
Referência do estilo "clean girl". O frasco, que mimetiza o fruto, guarda um contraste entre a vivacidade da maçã e do pepino com a base macia de sândalo e magnólia.

Dolce & Gabbana Light Blue Eau de Toilette
A composição de 2001, assinada por Olivier Cresp e Alberto Morillas, mantém sua identidade ao reforçar a tríade de limão siciliano, cedro e maçã verde.

"O segredo das notas de maçã está na adaptação à temperatura da pele: no frio, elas tendem a soar mais rígidas e nítidas", pontua Darya Nikitina.

MONTALE Starry Nights
Uma leitura oriental onde a maçã serve como elo de frescor para equilibrar a densidade da rosa búlgara, do jasmim egípcio e do patchouli, finalizando com almíscar branco e âmbar.

NINA RICCI Nina Le Parfum
Fragrância vegana que une a maçã ao limão italiano. Pela estrutura discreta, é a opção indicada para ambientes de trabalho ou estudo.

"Ao escolher um perfume de outono, a atenção deve estar na base: é ela que determina a fixação da fragrância em acessórios como cachecóis e casacos", explica Alina Chernova.

Comparativo de perfis olfativos

Perfume Caráter
Tiziana Terenzi Orion Especiado, energético
DKNY Be Delicious Fresco, revigorante
D&G Light Blue Cítrico, aquático
Montale Starry Nights Oriental, almiscarado
Nina Ricci Nina Le Parfum Frutado, delicado

Dúvidas comuns sobre a escolha

Por que fragrâncias de maçã são adequadas para o escritório?
As notas de maçã são interpretadas como limpas e estimulantes. Elas não saturam o ambiente nem causam desconforto a terceiros, sendo ideais para espaços compartilhados.

Qual a diferença entre a maçã verde e a vermelha na perfumaria?
A maçã verde entrega acidez e frescor. Já a maçã vermelha aporta doçura e uma característica mais aveludada, próxima a notas de confeitaria.

É necessário trocar o perfume no outono?
Depende da preferência individual, mas a mudança de notas auxilia na adaptação psicológica à estação. Fragrâncias mais profundas e quentes performam melhor em temperaturas baixas.

O que define um perfume vegano?
A ausência de ingredientes de origem animal e a inexistência de testes em animais durante o processo de desenvolvimento.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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