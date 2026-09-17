7 mudanças visuais para atualizar o guarda-roupa de outono

A estilista Sandy Kozarek, ex-consultora VIP da Nordstrom, reestruturou seu guarda-roupa para a temporada de outono focando em volume e texturas. Mais do que tendências, Kozarek identifica sete ajustes visuais que alteram a percepção de combinações básicas.
Golas altas
Jaquetas com gola funnel-neck (estilo tubo) fecham a parte superior do corpo, impondo um silhueta mais rígida e fechada. A peça funciona tanto com jeans quanto com calças de alfaiataria.
Roxo funcional
A cor deixa de ser um detalhe decorativo para assumir a base do look. O tom aparece em peças práticas, como cardigãs e moletons, integrando-se ao uso cotidiano.
Fluidez do cetim
A troca do acabamento fosco pelo brilho do cetim altera a dinâmica do movimento. Calças largas com amarração em cetim mantêm o corte relaxado, mas adicionam fluidez visual.
Saltos baixos
Slingbacks de salto pequeno atuam como ponto de contraste. O calçado quebra a rusticidade de jeans pesados ou a simplicidade de saias minimalistas.
Xadrez estruturado
A estampa clássica migra para formas menos óbvias. O destaque vai para os shorts estruturados em xadrez, que conferem mais rigor ao visual.
Jeans escuro
O foco sai dos tons lavados e claros para o azul profundo. O denim escuro alonga a silhueta e serve como base neutra para botas e blazers.
Lenços de seda
O acessório desloca o ponto focal do look. Além do pescoço, o lenço amarrado na cintura serve para unificar peças distintas em uma única composição.
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