7 mudanças visuais para atualizar o guarda-roupa de outono

A estilista Sandy Kozarek, ex-consultora VIP da Nordstrom, reestruturou seu guarda-roupa para a temporada de outono focando em volume e texturas. Mais do que tendências, Kozarek identifica sete ajustes visuais que alteram a percepção de combinações básicas.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с брошью

Golas altas

Jaquetas com gola funnel-neck (estilo tubo) fecham a parte superior do corpo, impondo um silhueta mais rígida e fechada. A peça funciona tanto com jeans quanto com calças de alfaiataria.

Roxo funcional

A cor deixa de ser um detalhe decorativo para assumir a base do look. O tom aparece em peças práticas, como cardigãs e moletons, integrando-se ao uso cotidiano.

Fluidez do cetim

A troca do acabamento fosco pelo brilho do cetim altera a dinâmica do movimento. Calças largas com amarração em cetim mantêm o corte relaxado, mas adicionam fluidez visual.

Saltos baixos

Slingbacks de salto pequeno atuam como ponto de contraste. O calçado quebra a rusticidade de jeans pesados ou a simplicidade de saias minimalistas.

Xadrez estruturado

A estampa clássica migra para formas menos óbvias. O destaque vai para os shorts estruturados em xadrez, que conferem mais rigor ao visual.

Jeans escuro

O foco sai dos tons lavados e claros para o azul profundo. O denim escuro alonga a silhueta e serve como base neutra para botas e blazers.

Lenços de seda

O acessório desloca o ponto focal do look. Além do pescoço, o lenço amarrado na cintura serve para unificar peças distintas em uma única composição.