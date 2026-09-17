Por que o cabelo afina? A diferença entre genética e danos externos

Perda de volume, risca do cabelo mais evidente e dificuldade em manter a modelagem costumam ser atribuídas ao estresse sazonal. No entanto, o afinamento dos fios é um processo complexo que reflete tanto alterações genéticas nos folículos quanto falhas graves na rotina de cuidados diários.

Photo: https://shop.kosmetikpro.ru/media/redactor/iStock-1195118793.jpg Ломкие волосы

Genética ou danos: a origem da mudança estrutural

Embora a espessura do fio seja determinada geneticamente, ela não é imutável. A medicina distingue dois fenômenos: a miniaturização do folículo e a degradação da haste capilar. Na miniaturização, a raiz produz um fio progressivamente mais fino e fraco, característica comum da alopecia androgenética. Já na degradação, o cabelo nasce saudável, mas perde massa devido a agentes externos.

"Afinamento na raiz e quebra nas pontas exigem abordagens distintas. Se a risca do cabelo alargou, investigamos causas internas; se a perda de densidade ocorre apenas nas extremidades, revisamos a técnica de pentear e a proteção dos fios", explica a especialista em cuidados com a pele Lilit Arutyunyan.

Descolorações agressivas, ausência de hidratação em períodos de transição climática e calor excessivo de chapinhas destroem a cutícula. O resultado é um fio poroso e frágil, reduzindo a massa capilar visível, mesmo que o número de bulbos ativos permaneça o mesmo.

Como identificar o afinamento: check-list

Tricologistas recomendam fotos trimestrais da risca e das têmporas sob a mesma iluminação para monitorar a evolução. Os sinais de alerta incluem:

Couro cabeludo mais visível na região da risca;

Necessidade de dar menos voltas com o elástico para prender o rabo de cavalo;

Surgimento de fios curtos e finos que não ganham comprimento;

Crescimento de fios com cor mais clara e textura mais macia que a habitual.

Gatilhos principais: estilo de vida e hormônios

O afinamento resulta da soma de hereditariedade, hábitos e agressões externas. Privação de sono e dietas restritivas aceleram o processo: o corpo prioriza órgãos vitais e reduz a oferta de nutrientes para os folículos.

"O uso de modeladores térmicos sem proteção evapora a água do córtex, deixando o fio 'vazio'. Para manter a densidade, cabelos maduros exigem cortes específicos e colorações delicadas", afirma a cabeleireira e estilista Anastasia Burova.

Nutricionalmente, o cabelo depende de proteínas, ferro, zinco e biotina. No entanto, a suplementação sem critério pode ser contraproducente: o excesso de selênio ou vitamina A pode provocar a queda. Além disso, disfunções na tireoide e oscilações nos hormônios sexuais alteram as fases de crescimento. Eventos traumáticos ou doenças podem empurrar os fios para a fase de repouso, efeito que costuma manifestar-se de dois a três meses após o ocorrido.

Erros de cuidado e modelagem agressiva

Hábitos cotidianos comprometem a espessura dos fios. Esfregar mechas úmidas com toalhas de felpa ou prender o cabelo com força excessiva causa microtraumas. Para quem já possui fios finos, produtos à base de óleos pesados eliminam o volume na raiz, resultando em um aspecto desalinhado.

Erro / Hábito Recomendação / Resultado Pentear cabelos úmidos com força Usar escovas de cerdas macias para preservar a haste. Ignorar o protetor térmico Aplicar sprays antes da secagem para evitar a evaporação interna da água. Abuso de óleos pesados Substituir por fluidos leves para manter o volume radicular. Penteados muito apertados Optar por penteados soltos para prevenir a alopecia de tração.

Recuperação e tecnologias

Recuperar a densidade é um processo gradual. Produtos com proteínas preenchem danos superficiais, simulando volume, mas a estimulação do crescimento exige outras abordagens. Terapias como a darsonização ou escovas a laser podem melhorar a microcirculação nos folículos.

"Procedimentos aparelhados funcionam apenas em conjunto com um sistema amplo. Correntes impulsivas podem 'despertar' bulbos dormentes, mas não substituem a dieta e a correção de deficiências nutricionais", pontua a especialista em cuidados domiciliares Irina Vorontsova.

Dúvidas frequentes

É possível tornar o cabelo mais grosso do que o determinado pela genética?

Não. O diâmetro genético da haste é imutável. O objetivo é maximizar o potencial do fio, eliminando fatores que causam afinamento precoce e quebra.

Vitaminas em cápsulas devolvem o volume?

Apenas se houver deficiência comprovada por exames laboratoriais. Fora isso, o excesso de suplementos pode acelerar a queda.

Qual a frequência segura de uso do secador?

Com protetor térmico e temperatura até 120°C, o uso diário é aceitável. O risco reside no superaquecimento e no estiramento mecânico com a escova.

Cortar o cabelo rente à raiz aumenta a densidade?

Mito. O corte afeta apenas a parte visível do fio e não altera a função do folículo. O aspecto de maior volume ocorre apenas devido ao corte reto das pontas.