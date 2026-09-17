Por que o cabelo afina? A diferença entre genética e danos externos

Perda de volume, risca do cabelo mais evidente e dificuldade em manter a modelagem costumam ser atribuídas ao estresse sazonal. No entanto, o afinamento dos fios é um processo complexo que reflete tanto alterações genéticas nos folículos quanto falhas graves na rotina de cuidados diários.
Embora a espessura do fio seja determinada geneticamente, ela não é imutável. A medicina distingue dois fenômenos: a miniaturização do folículo e a degradação da haste capilar. Na miniaturização, a raiz produz um fio progressivamente mais fino e fraco, característica comum da alopecia androgenética. Já na degradação, o cabelo nasce saudável, mas perde massa devido a agentes externos.
"Afinamento na raiz e quebra nas pontas exigem abordagens distintas. Se a risca do cabelo alargou, investigamos causas internas; se a perda de densidade ocorre apenas nas extremidades, revisamos a técnica de pentear e a proteção dos fios", explica a especialista em cuidados com a pele Lilit Arutyunyan.
Descolorações agressivas, ausência de hidratação em períodos de transição climática e calor excessivo de chapinhas destroem a cutícula. O resultado é um fio poroso e frágil, reduzindo a massa capilar visível, mesmo que o número de bulbos ativos permaneça o mesmo.
Tricologistas recomendam fotos trimestrais da risca e das têmporas sob a mesma iluminação para monitorar a evolução. Os sinais de alerta incluem:
O afinamento resulta da soma de hereditariedade, hábitos e agressões externas. Privação de sono e dietas restritivas aceleram o processo: o corpo prioriza órgãos vitais e reduz a oferta de nutrientes para os folículos.
"O uso de modeladores térmicos sem proteção evapora a água do córtex, deixando o fio 'vazio'. Para manter a densidade, cabelos maduros exigem cortes específicos e colorações delicadas", afirma a cabeleireira e estilista Anastasia Burova.
Nutricionalmente, o cabelo depende de proteínas, ferro, zinco e biotina. No entanto, a suplementação sem critério pode ser contraproducente: o excesso de selênio ou vitamina A pode provocar a queda. Além disso, disfunções na tireoide e oscilações nos hormônios sexuais alteram as fases de crescimento. Eventos traumáticos ou doenças podem empurrar os fios para a fase de repouso, efeito que costuma manifestar-se de dois a três meses após o ocorrido.
Hábitos cotidianos comprometem a espessura dos fios. Esfregar mechas úmidas com toalhas de felpa ou prender o cabelo com força excessiva causa microtraumas. Para quem já possui fios finos, produtos à base de óleos pesados eliminam o volume na raiz, resultando em um aspecto desalinhado.
|Erro / Hábito
|Recomendação / Resultado
|Pentear cabelos úmidos com força
|Usar escovas de cerdas macias para preservar a haste.
|Ignorar o protetor térmico
|Aplicar sprays antes da secagem para evitar a evaporação interna da água.
|Abuso de óleos pesados
|Substituir por fluidos leves para manter o volume radicular.
|Penteados muito apertados
|Optar por penteados soltos para prevenir a alopecia de tração.
Recuperar a densidade é um processo gradual. Produtos com proteínas preenchem danos superficiais, simulando volume, mas a estimulação do crescimento exige outras abordagens. Terapias como a darsonização ou escovas a laser podem melhorar a microcirculação nos folículos.
"Procedimentos aparelhados funcionam apenas em conjunto com um sistema amplo. Correntes impulsivas podem 'despertar' bulbos dormentes, mas não substituem a dieta e a correção de deficiências nutricionais", pontua a especialista em cuidados domiciliares Irina Vorontsova.
É possível tornar o cabelo mais grosso do que o determinado pela genética?
Não. O diâmetro genético da haste é imutável. O objetivo é maximizar o potencial do fio, eliminando fatores que causam afinamento precoce e quebra.
Vitaminas em cápsulas devolvem o volume?
Apenas se houver deficiência comprovada por exames laboratoriais. Fora isso, o excesso de suplementos pode acelerar a queda.
Qual a frequência segura de uso do secador?
Com protetor térmico e temperatura até 120°C, o uso diário é aceitável. O risco reside no superaquecimento e no estiramento mecânico com a escova.
Cortar o cabelo rente à raiz aumenta a densidade?
Mito. O corte afeta apenas a parte visível do fio e não altera a função do folículo. O aspecto de maior volume ocorre apenas devido ao corte reto das pontas.
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