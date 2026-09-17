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Как носить вечерние блейзеры с джинсами: новый стандарт повседневности

Mulher

A Semana de Moda de Nova York para a primavera-verão 2027 marca o fim da era do minimalismo. O foco agora se desloca para a taticilidade e cores densas. Peças de arquivo foram reconstruídas, e elementos tradicionalmente noturnos — como o brocado e blazers bordados — migraram para o guarda-roupa diurno.

Винтажный стиль
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Винтажный стиль

O eixo central da temporada é a desconstrução de ícones. Designers não estão apenas copiando arquivos, mas redesenhando silhuetas. O vestido-roupão, por exemplo, abandonou as estampas tradicionais em favor de blocos de cores rígidos e ferragens marcantes, transformando a peça utilitária em um objeto arquitetônico.

"Vemos as marcas pararem de replicar seus próprios arquivos para reinterpretá-los. Não é nostalgia, mas uma adaptação da clássica funcionalidade ao ritmo atual, onde o guarda-roupa de outono ou a cápsula de primavera precisam unir status e praticidade", explica a especialista em tendências de beleza Anna Morozova.

Essa lógica se estende aos acessórios. Bolsas icônicas retornam como ativos de investimento, mas com mudanças sutis em texturas de couro e novas formas de carregar a peça.

No campo cromático, o azul cobalto (Klein Blue) assume a liderança. Ele deixa de ser um detalhe para se tornar a base das coleções, substituindo o preto e o cinza como sinal visual predominante. A luxúria agora é lida através do "maximalismo textural". A logomania perde espaço para materiais que comunicam status pelo toque:

  • Jacquard pesado e brocados;
  • Bordados em camadas;
  • Contraste de texturas em um único visual.

Neste cenário, acessórios de moda e a qualidade da fibra pesam mais do que a marca estampada no peito.

"O luxo em 2027 é tátil. A densidade do material e a complexidade da trama são a nova linguagem de status, muito mais duradoura do que logotipos passageiros", pontua a stylist Aliya Sadykova.

A transição da passarela para a rua acontece de forma imediata. A principal aposta é a quebra de contextos: blazers de festa combinados com jeans básicos, eliminando a fronteira entre o evento social e o cotidiano corporativo.

Abordagem Obsoleta Solução 2027
Minimalismo e superfícies lisas Jacquard, bordados e têxteis complexos
Roupas de festa exclusivas para eventos Blazers ornamentados com jeans
Paleta neutra e nude Domínio do azul cobalto

Essa mudança reflete até na beleza. Embora o manicure neutra de outono continue presente, ela adota formas mais arquitetônicas para não competir com a riqueza das texturas das roupas.

Entre as novas apostas, destacam-se designers que fundem o sportswear com a alta costura, aplicando seda bordada em peças utilitárias e redesenhando tendências de calçados com foco em tecnologia urbana.

"A nova onda de criadores aposta na individualidade via artesanato. Nomes como Conor Ives mostram que o futuro da moda reside na união entre a estética vintage e a tecnologia de produção", observa a historiadora da moda Vera Ermakova.

Guia Rápido: Tendências 2027

Cor dominante: Azul Cobalto (Klein Blue), presente tanto em looks totais quanto em acessórios.

Uso diário de peças luxuosas: Mix de blazers bordados ou brocados com jeans largos, camisetas básicas ou calças pretas clássicas.

Substituto do minimalismo: Texturas densas. Prioridade para veludo, jacquard e tecidos com volume.

Acessórios: Retorno de formas volumosas e modelos de bolsas dos anos 2000 e 2010, agora produzidas em materiais mais táteis.

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