Tendências de moda 2026: saiba quais itens vintage retornam ao protagonismo do estilo atual

A moda de 2026 não opera por cópia, mas por filtragem. O retorno de elementos dos anos 90 e 2000 — do couro marrom ao print de onça — não indica um retrocesso, mas uma reconfiguração. A diferença entre um figurino de época e um visual atual está na proporção: a peça vintage agora serve como ponto de tensão dentro de uma base neutra e contemporânea.

Photo: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Выбор винтажной одежды

Couro marrom e a volta da silhueta ajustada

O preto deixou de ser a única opção para jaquetas de couro. Tons de chocolate e conhaque assumiram o protagonismo, combinando com jeans cinza ou tricôs em tons de off-white. Para evitar o excesso, a aposta é a simplicidade: uma camisa branca clássica e jeans retos sustentam a peça sem competir com ela.

"O couro marrom reflete a migração para paletas naturais e a estética 'old money'. É uma escolha visualmente mais sofisticada que o preto e facilita a composição de camadas no outono", afirma Anna Morozova, especialista em tendências de beleza.

Simultaneamente, o domínio do oversize perde força para o retorno do blazer acinturado. Ombros estruturados e a marcação da cintura — muitas vezes com cintos largos — retomam a definição do corpo, contrapondo-se às formas amplas dos últimos anos. O segredo aqui é a escolha do tricô: a peça inferior deve ser compacta para não deformar a linha do blazer.

Acessórios: a função do detalhe

Sapatilhas de bico fino ou amendoado retornam como alternativa prática aos tênis robustos. O contraste agora é a chave: o calçado delicado é usado com calças largas, equilibrando o volume da roupa com a leveza dos pés.

"As sapatilhas em 2026 não buscam a ingenuidade, mas o minimalismo. Texturas inusitadas ou tiras finas trazem a geometria necessária para modernizar o look", explica Ksenia Anisimova, especialista em imagem.

O lenço de seda também deixa de ser um acessório rígido de pescoço. Ele agora funciona como elemento versátil: integrado ao cabelo, como cinto ou amarrado à alça da bolsa. Peças de arquivo com estampas históricas, similares às coleções da Tory Burch, reforçam essa conexão com o legado da moda.

Animal Print e a caça ao vintage

O leopardo deixou de ser sinônimo de excesso para se tornar um acento pontual. A estratégia é a dose única: uma bolsa ou um sapato animal print com um casaco monocromático. O objetivo é evitar o 'total look' para manter a sobriedade.

"As bolsas formato 'baguette' dos anos 2000, com alças curtas, são os itens mais procurados em plataformas de revenda. O choque visual dessa peça com um gorro de tricô ou um trench coat cria um equilíbrio contemporâneo", observa Irina Vorontsova, especialista em cuidados estéticos.

Guia Rápido: A Transformação do Objeto

Peça Vintage Leitura para 2026 Jaqueta de couro Substituição do preto por marrom profundo Cinto largo Uso sobre blazers e casacos para marcar a cintura Animal Print Acessório único em composições neutras Sapatilhas Combinação com calças oversized e alfaiataria

Perguntas Frequentes

Devo usar várias peças dos anos 2000 ao mesmo tempo?

Não. O risco é criar um visual datado. A regra é: um item vintage para cada conjunto de peças modernas.

Como combinar o leopardo sem errar?

Use cores neutras: cinza, bege, preto ou azul marinho. Isso neutraliza a agressividade da estampa.

Qual a característica da bolsa vintage ideal?

Modelos alongados (baguettes), com pouca ferragem e alça curta. São as mais versáteis.

Sapatilhas não achatam a silhueta?

Pelo contrário. O bico fino alonga a perna, especialmente se o calçado for da mesma cor da calça.