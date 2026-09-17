Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Tendências de moda 2026: saiba quais itens vintage retornam ao protagonismo do estilo atual

Mulher

A moda de 2026 não opera por cópia, mas por filtragem. O retorno de elementos dos anos 90 e 2000 — do couro marrom ao print de onça — não indica um retrocesso, mas uma reconfiguração. A diferença entre um figurino de época e um visual atual está na proporção: a peça vintage agora serve como ponto de tensão dentro de uma base neutra e contemporânea.

Выбор винтажной одежды
Photo: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Выбор винтажной одежды

Couro marrom e a volta da silhueta ajustada

O preto deixou de ser a única opção para jaquetas de couro. Tons de chocolate e conhaque assumiram o protagonismo, combinando com jeans cinza ou tricôs em tons de off-white. Para evitar o excesso, a aposta é a simplicidade: uma camisa branca clássica e jeans retos sustentam a peça sem competir com ela.

"O couro marrom reflete a migração para paletas naturais e a estética 'old money'. É uma escolha visualmente mais sofisticada que o preto e facilita a composição de camadas no outono", afirma Anna Morozova, especialista em tendências de beleza.

Simultaneamente, o domínio do oversize perde força para o retorno do blazer acinturado. Ombros estruturados e a marcação da cintura — muitas vezes com cintos largos — retomam a definição do corpo, contrapondo-se às formas amplas dos últimos anos. O segredo aqui é a escolha do tricô: a peça inferior deve ser compacta para não deformar a linha do blazer.

Acessórios: a função do detalhe

Sapatilhas de bico fino ou amendoado retornam como alternativa prática aos tênis robustos. O contraste agora é a chave: o calçado delicado é usado com calças largas, equilibrando o volume da roupa com a leveza dos pés.

"As sapatilhas em 2026 não buscam a ingenuidade, mas o minimalismo. Texturas inusitadas ou tiras finas trazem a geometria necessária para modernizar o look", explica Ksenia Anisimova, especialista em imagem.

O lenço de seda também deixa de ser um acessório rígido de pescoço. Ele agora funciona como elemento versátil: integrado ao cabelo, como cinto ou amarrado à alça da bolsa. Peças de arquivo com estampas históricas, similares às coleções da Tory Burch, reforçam essa conexão com o legado da moda.

Animal Print e a caça ao vintage

O leopardo deixou de ser sinônimo de excesso para se tornar um acento pontual. A estratégia é a dose única: uma bolsa ou um sapato animal print com um casaco monocromático. O objetivo é evitar o 'total look' para manter a sobriedade.

"As bolsas formato 'baguette' dos anos 2000, com alças curtas, são os itens mais procurados em plataformas de revenda. O choque visual dessa peça com um gorro de tricô ou um trench coat cria um equilíbrio contemporâneo", observa Irina Vorontsova, especialista em cuidados estéticos.

Guia Rápido: A Transformação do Objeto

Peça Vintage Leitura para 2026
Jaqueta de couro Substituição do preto por marrom profundo
Cinto largo Uso sobre blazers e casacos para marcar a cintura
Animal Print Acessório único em composições neutras
Sapatilhas Combinação com calças oversized e alfaiataria

Perguntas Frequentes

Devo usar várias peças dos anos 2000 ao mesmo tempo?
Não. O risco é criar um visual datado. A regra é: um item vintage para cada conjunto de peças modernas.

Como combinar o leopardo sem errar?
Use cores neutras: cinza, bege, preto ou azul marinho. Isso neutraliza a agressividade da estampa.

Qual a característica da bolsa vintage ideal?
Modelos alongados (baguettes), com pouca ferragem e alça curta. São as mais versáteis.

Sapatilhas não achatam a silhueta?
Pelo contrário. O bico fino alonga a perna, especialmente se o calçado for da mesma cor da calça.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura
Casa, Reforma e Imóveis
Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura
Nissan Kicks chega à Europa com tração 100% elétrica e gerador a gasolina
Carros
Nissan Kicks chega à Europa com tração 100% elétrica e gerador a gasolina
Micro-french e camadas: como adaptar a tendência das unhas coloridas ao comprimento
Mulher
Micro-french e camadas: como adaptar a tendência das unhas coloridas ao comprimento
Mais populares
França, Itália e Portugal suspendem rigor no novo controle de entrada da UE

A transição para o novo sistema de controle de passaportes na Europa apresenta irregularidades que afetam a rotina de quem cruza as fronteiras do bloco.

França, Itália e Portugal suspendem rigor no novo controle de entrada da UE
Clematis flammula: a trepadeira de crescimento rápido com aroma de mel
Clematis flammula: a trepadeira de crescimento rápido com aroma de mel
Limpeza a seco: a propriedade do nylon que evita que a poeira se espalhe
Franja longa: como moldar o cabelo em casa sem ir ao salão
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Mercedes-AMG Classe C elétrico surge com carroceria alargada para enfrentar BMW M3
Onde plantar Dicentra para garantir que as flores durem mais tempo
Nissan Kicks chega à Europa com tração 100% elétrica e gerador a gasolina
Nissan Kicks chega à Europa com tração 100% elétrica e gerador a gasolina
últimos materiais
Peixe invasor de pequeno porte ameaça ecossistemas na região de Moscou
Arbustos anões: a melhor opção para estruturar jardins compactos
A ilusão do Made in Europe: bastidores da substituição silenciosa de tecnologia por emblemas novos
Falta de vontade para tarefas simples: quando a apatia merece atenção
Perda de peso ocorre sem redução de porções em dieta vegana com baixo teor de gordura
Métodos para a camuflagem de danos em calçados de couro envernizado
Fatores genéticos determinam a predisposição a crises de enxaqueca em 70% dos casos
Detroit Electric de 1918 volta a rodar com baterias modernas em leilão
Amostras de Ryugu e meteorito Iwuna revelam origem nos planetesimais mais antigos do Sistema Solar
V8 no Fiero: a adaptação técnica que a GM nunca fez de fábrica
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.