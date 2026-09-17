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Máscara de cacau: a alternativa natural para suavizar fios brancos

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Máscaras de cacau funcionam como um recurso temporário para quem quer suavizar os fios brancos sem recorrer a tinturas químicas. O método não altera a estrutura do cabelo nem devolve a melanina, mas deposita um tom quente sobre os fios prateados, melhorando a textura geral.

Какао
Photo: Pravda.Ru by Анна Демидова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Como funciona o efeito tonalizante

O cacau em pó possui pigmentos vegetais que aderem à cutícula do cabelo, criando uma coloração superficial. O resultado é mais visível em bases loiras ou castanhas, onde o tom quente do cacau se funde à cor natural, mantendo o visual do penteado. Como a mistura não penetra no córtex, o efeito é removido com as lavagens.

"Os pigmentos do cacau envolvem o fio suavemente, reduzindo o brilho do branco sem agredir as escamas do cabelo. Além disso, a máscara condiciona as mechas, facilitando a fixação natural do penteado", explica Lilith Arutyunyan, especialista em cuidados com a pele e cabelos.

Preparo e aplicação

Para a receita, misture os seguintes ingredientes até obter uma pasta homogênea:

  • 50g de cacau em pó natural;
  • 200ml de iogurte natural (sem açúcar);
  • 15g de óleo de coco;
  • 20g de mel líquido.

Aplique a mistura nos fios úmidos, focando nas áreas com mais brancos. Cubra a cabeça com uma touca plástica e uma toalha. O tempo de ação é de 60 minutos; nos primeiros 15 minutos, pode-se usar o secador para aquecer levemente os fios e potencializar a absorção.

Guia rápido: erro vs. acerto

  • Erro: Usar tinturas agressivas para esconder brancos $\rightarrow$ Acerto: Máscara de cacau para tonalização suave e sem danos.
  • Erro: Aplicar a máscara em cabelos secos e sujos $\rightarrow$ Acerto: Umedecer os fios antes para aumentar a permeabilidade.
  • Erro: Ignorar o teste de contato $\rightarrow$ Acerto: Testar o produto atrás da orelha para evitar alergias ao mel ou óleos.

Manutenção e durabilidade

A máscara mantém a estética dos fios, mas não substitui a coloração permanente. Ao adicionar ingredientes como café ou basma, atenção ao risco de escurecer demais a base.

"Essas máscaras não têm a intensidade dos corantes químicos, mas são ótimas para a elasticidade. É preciso intercalar com hidratações para que o cabelo não resseque com o uso frequente de misturas pigmentadas", ressalta Irina Vorontsova, especialista em cuidados domiciliares.

Após o enxágue, use um shampoo sem sulfatos para que o pigmento dure mais. Para quem deseja aromatizar a mistura, a tricologista Oksana Levchenko recomenda o óleo essencial de alecrim, que beneficia o couro cabeludo, evitando fragrâncias sintéticas que podem causar irritação.

Perguntas frequentes

O cacau cobre totalmente os fios brancos?
Não. Ele apenas tonaliza a superfície, criando um reflexo, sem mudar a pigmentação interna do fio.

Com que frequência posso usar?
De uma a duas vezes por semana para manter o tom.

Afeta a saúde do couro cabeludo?
Ingredientes como iogurte e mel são geralmente seguros, mas o teste de sensibilidade é indispensável.

Preciso trocar de shampoo?
O uso de produtos sem sulfato é recomendado para prolongar a cor.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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