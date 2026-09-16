Roxo substitui tons neutros na tendência de beleza para 2026

O visual de 2026 deixa para trás o bege monocromático para apostar em contrastes. O destaque agora é a paleta de roxos: da delicadeza da lilás ao peso do ameixa e do royal purple. A tendência, consolidada nos desfiles da Valentino, Chloé e Balenciaga, já migrou para o dia a dia e para as produções de gala das celebridades.
Onde aplicar a cor
O uso do roxo varia conforme a textura e o contraste da pele:
A intensidade do pigmento deve acompanhar o contraste natural da pessoa. Peles claras pedem texturas translúcidas e tons suaves; já peles retintas e cabelos escuros suportam cores mais profundas e intensas.
A especialista em cosméticos Anna Plotnikova alerta para o equilíbrio: se a carga de cor estiver nas sombras, os lábios devem permanecer neutros para evitar a sobrecarga visual.
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