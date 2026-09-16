Roxo substitui tons neutros na tendência de beleza para 2026

O visual de 2026 deixa para trás o bege monocromático para apostar em contrastes. O destaque agora é a paleta de roxos: da delicadeza da lilás ao peso do ameixa e do royal purple. A tendência, consolidada nos desfiles da Valentino, Chloé e Balenciaga, já migrou para o dia a dia e para as produções de gala das celebridades.

Photo: flickr.com by courtney murray rhodes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Макияж глаз

Onde aplicar a cor

O uso do roxo varia conforme a textura e o contraste da pele:

Olhos: a cor substitui o delineador preto ou marrom. Para um olhar marcante, a técnica é o esfumado em tons de vinho e ameixa, estendendo a sombra em direção às têmporas. Tons de lavanda e lilás servem para realçar o subtom quente de olhos castanhos.

a cor substitui o delineador preto ou marrom. Para um olhar marcante, a técnica é o esfumado em tons de vinho e ameixa, estendendo a sombra em direção às têmporas. Tons de lavanda e lilás servem para realçar o subtom quente de olhos castanhos. Lábios: as cores berry e ameixa avermelhado substituem os batons mate de fundo azulado. Para um resultado sutil, usam-se glosses com partículas lilases que reagem à mudança de luz.

as cores berry e ameixa avermelhado substituem os batons mate de fundo azulado. Para um resultado sutil, usam-se glosses com partículas lilases que reagem à mudança de luz. Rosto: o purple blush (blush roxo) é usado para neutralizar o subtom amarelado da pele, criando um efeito de "frescor gelado" com tons de frutas vermelhas frias.

A intensidade do pigmento deve acompanhar o contraste natural da pessoa. Peles claras pedem texturas translúcidas e tons suaves; já peles retintas e cabelos escuros suportam cores mais profundas e intensas.

A especialista em cosméticos Anna Plotnikova alerta para o equilíbrio: se a carga de cor estiver nas sombras, os lábios devem permanecer neutros para evitar a sobrecarga visual.