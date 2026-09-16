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Moda abandona o minimalismo discreto em favor do ruído visual

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A hegemonia do minimalismo discreto, personificado por marcas como The Row e Toteme, perde espaço para o retorno do ruído visual. A moda abandona a ideia de que o chique reside na invisibilidade e migra para um maximalismo consciente, onde a roupa deixa de ser fundo para se tornar a peça central da expressão pessoal.

Женщина в ярком платье
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Женщина в ярком платье

A mudança na linguagem visual manifesta-se na alteração de silhuetas e no nível de detalhamento. O guarda-roupa substitui casacos pretos básicos e vestidos monocromáticos por texturas complexas: paetês, babados em camadas e ornamentos ativos. Coleções recentes de casas como Marni e Dior apostam em elementos lúdicos, enquanto Matthieu Blazy, na Chanel, revisita o arquivo com formas que privilegiam a leveza e o movimento em vez da rigidez.

O mecanismo estético da temporada baseia-se na quebra deliberada de regras de combinação. A ecletismo assume o protagonismo, unindo estampas de tigre a boleros de penas e misturando acessórios contrastantes. A Tory Burch aposta em cardigãs de tons joia combinados com boas florais, ao passo que a Prada explora a sobreposição de camadas, transformando um único visual em uma sequência de looks sobrepostos.

O maximalismo agora extrapola o círculo do vanguardismo. O uso de jacquards elaborados e tapeçarias florais de Dries Van Noten chega ao público amplo, incentivando a saída do guarda-roupa básico. Essa transição legitima o que antes era visto como erro: o uso de sapatos desalinhados ao estilo ou a quantidade excessiva de joias transforma o vestir cotidiano em performance.

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