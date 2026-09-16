Franja longa: como moldar o cabelo em casa sem ir ao salão

Franjas longas tendem a perder a forma e cair sobre os olhos. Para integrá-las ao restante do cabelo sem depender de tratamentos de salão, o foco deve estar na transição suave entre a frente e o comprimento total.
Passo a passo da aplicação:
1. Umidade: Trabalhe com os fios úmidos, não encharcados. Isso permite moldar a direção antes da secagem completa.
2. Raízes: Seque a base alternando a direção do fluxo de ar (para frente, para trás e para os lados). Esse movimento evita que se forme uma linha rígida na testa.
3. Direcionamento: Use uma escova plana ou redonda para guiar as mechas em direção às têmporas. Em cabelos densos, divida a franja em duas ou três seções menores para evitar que o peso dos fios desfaça a curvatura.
4. Finalização: Penteie da raiz às pontas com o ar fluindo de cima para baixo. Encerre com um jato de ar frio; a queda da temperatura fixa a estrutura.
O objetivo não é a lisura absoluta, mas a curvatura natural. O volume na raiz deve fluir para pontas soltas que se misturem ao cabelo. Para fios finos, concentre o volume apenas na base e mantenha as pontas mais lisas para evitar que a franja pareça um bloco separado.
No acabamento, use pequenas quantidades de cremes, ceras ou texturizadores apenas nas pontas, mantendo a mobilidade. O spray fixador deve ser leve e aplicado à distância para não colar os fios.
Ajustes por tipo de fio:
Quem usa risca lateral deve guiar a franja naturalmente para a têmpora; quem usa risca central pode distribuir as mechas simetricamente. Manter a rotina de cuidados diários ajuda a manter a saúde dos fios, tornando a fase de crescimento mais discreta.
Revisão técnica: cabeleireira Svetlana Kozlova.
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