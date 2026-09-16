Cabelo cacheado: a diferença entre usar manteigas densas ou loções leves

Cachos definidos dependem menos de tentar mudar a estrutura do fio e mais do controle da hidratação. Como o cabelo cacheado perde água rapidamente e tende ao frizz, a escolha do produto deve focar no objetivo imediato: fixação rígida, volume ou controle de fios rebeldes.

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O ponto técnico central nos cremes para cachos é a relação entre hidratação e peso molecular. Fórmulas densas, ricas em manteigas de karité, coco ou abacate, criam uma barreira física que sela a umidade no córtex. Esse peso é necessário para alongar a mola de cachos do tipo 4 (densos e compactos). Já fios finos exigem loções leves, que definem a forma sem achatar o volume natural.

A escolha dos ativos altera a performance do resultado final:

Combate ao frizz e proteção: Ácido hialurônico e AHAs (como o ácido lático) atuam no fechamento das cutículas. Produtos como o Rizos Curls 6-in-1 integram hidratação e proteção térmica até 230°C.

Ácido hialurônico e AHAs (como o ácido lático) atuam no fechamento das cutículas. Produtos como o Rizos Curls 6-in-1 integram hidratação e proteção térmica até 230°C. Controle em alta umidade: Aminoácidos e peptídeos reforçam a estrutura interna. A linha Aveda Be Curly, por exemplo, foca na manutenção da forma por até 72 horas.

Aminoácidos e peptídeos reforçam a estrutura interna. A linha Aveda Be Curly, por exemplo, foca na manutenção da forma por até 72 horas. Definição com movimento: Fórmulas híbridas de gel-creme, como as da Fenty Hair, fixam o cacho sem criar a película rígida (cast), mantendo a maleabilidade dos fios.

Fórmulas híbridas de gel-creme, como as da Fenty Hair, fixam o cacho sem criar a película rígida (cast), mantendo a maleabilidade dos fios. Redução do encolhimento (shrinkage): Cremes densos com óleo de melão de Kalahari e séruns hialurônicos ajudam a alongar a fibra e facilitam a desembaraçagem.

A técnica de aplicação dita a elasticidade do cacho. O ideal é aplicar o produto com os fios bem molhados para "aprisionar" a água na estrutura. Para ganhar volume, utiliza-se o difusor com a cabeça inclinada para baixo, distribuindo o produto do meio para as pontas, mantendo a raiz livre de resíduos.

O limite do styling é a genética: o produto realça o padrão de curvatura existente, mas não cria cachos em cabelos lisos.