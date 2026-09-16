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Lábios volumosos após os 50? O segredo está na restauração da arquitetura facial

Mulher

Redes sociais consolidaram a ideia de que lábios volumosos são exclusividade da Geração Z. Isso criou uma insegurança em mulheres maduras: o medo de que a intervenção seja tardia ou que o resultado pareça artificial em uma pele que já perdeu elasticidade.

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Para entender a abordagem correta, é preciso analisar a anatomia do envelhecimento labial. O processo não se resume à perda de volume. O filtro (distância entre o nariz e o lábio superior) alonga-se e torna-se mais plano, a definição do arco do cupido e do contorno labial desaparece e as comissuras (cantos da boca) tendem a cair. Quando somamos a isso as rugas verticais, conhecidas como "código de barras", fica claro que a simples aplicação de volume não resolve a questão.

A estratégia para pacientes maduros migra do preenchimento para a reestruturação. Enquanto em jovens o foco é a volumização, na pele madura a prioridade é a restauração da arquitetura facial.

Essa abordagem envolve três pilares técnicos:

  • Visão sistêmica: a zona da boca e do mento é tratada como uma unidade. A sustentação das estruturas periféricas é estabelecida antes de qualquer aplicação direta nos lábios.
  • Camadas e texturas: utiliza-se a combinação de diferentes densidades de ácido hialurônico. Um gel mais denso é aplicado no contorno para devolver a definição, enquanto um preenchedor mais maleável e fluido preenche o volume interno.
  • Tratamento de sulcos: para as rugas verticais, aplicam-se técnicas de cross-hatching (linhas cruzadas de preenchedor) ou a deposição de microdoses pontuais nas dobras da pele.

Quanto à durabilidade, não há evidências científicas de que preenchedores sejam absorvidos mais rapidamente em pessoas mais velhas. A permanência do produto depende do metabolismo individual, genética, qualidade cutânea e hábitos como o tabagismo, e não da idade cronológica.

O risco real reside no excesso. Como a pele madura é mais fina, o uso imoderado de produto pode causar migração do gel ou deformidades. A técnica de correções fracionadas e conservadoras é a via mais segura, evitando a tentativa de mimetizar lábios de vinte anos em uma única sessão.

Além disso, o preenchimento isolado não corrige a flacidez severa (ptose) ou a textura da pele. Nesses casos, o ácido hialurônico atua em conjunto com:

  • Toxina botulínica: para controlar a hipertonia muscular.
  • Lasers e microagulhamento: tecnologias como CO2, Fotona ou UltraClear para suavizar vincos profundos.
  • Lifiting tecnológico: equipamentos como o Sofwave para aumentar a densidade do tecido.

A idade não é uma contraindicação, mas altera a meta do procedimento. O objetivo deixa de ser a "juventude instantânea" para se tornar a recuperação da proporção, da suavidade e da definição perdida com o tempo.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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