Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Menos é mais: os 4 pilares essenciais para um cuidado facial saudável

Mulher

A ideia de que uma pele impecável depende apenas de genética ou de um arsenal de séruns caros e consultas com dermatologistas renomados é um equívoco comum. Na prática, o excesso de ativos pode levar a pele a um estado de estresse crônico.

Уход за кожей
Photo: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Уход за кожей

Transformar o rosto em um campo de testes para cada fórmula nova que surge no mercado aumenta o risco de comprometer a barreira cutânea. Tons opacos, poros obstruídos e surtos de acne são, frequentemente, sinais de sobrecarga, e não de falta de cuidados. Quando a barreira protetora é danificada, a solução é simplificar a rotina e retornar ao básico.

A dermatologia defende que o cuidado saudável não precisa ser complexo. A estrutura fundamental baseia-se em quatro pilares: limpeza suave, hidratação, proteção solar e tratamento pontual.

Por que a simplificação funciona?

Uma rotina enxuta é mais fácil de manter diariamente, o que é essencial para obter resultados. Além disso, a sobreposição excessiva de ingredientes ativos eleva a chance de irritações. Com poucos produtos, torna-se mais simples identificar qual componente entrega o benefício real e qual provoca reações adversas.

Arquitetura básica do skincare

1. Limpeza suave
O objetivo é remover maquiagem, sebo e poluição sem destruir a camada lipídica. A preferência deve ser por fórmulas delicadas e sem fragrâncias.

Pontos de atenção:

  • Evite água muito quente, pois ela resseca a pele.
  • Cuidado com a limpeza excessiva (hiperlimpeza), que compromete a hidratação natural.
  • Para peles muito secas ou sensíveis, a lavagem matinal pode ser substituída por um tônico hidratante com algodão, removendo resíduos noturnos sem agredir a face.

No rótulo: busque por ácido hialurônico (hidratação) e ceramidas (suporte à barreira).

2. Hidratação
Após a limpeza, é preciso repor a água e evitar a perda transepidérmica de água (TEWL). O hidratante atua como a proteção física da barreira cutânea.

Ativos recomendados:

  • Ceramidas: restauram a coesão entre as células.
  • Ácido hialurônico e glicerina: retêm a umidade.
  • Niacinamida: acalma a pele e melhora a textura.

3. Proteção Solar (SPF)
Etapa final do dia. O uso de filtros de amplo espectro (SPF 30 ou superior) é a única forma comprovada de prevenir o fotoenvelhecimento e o câncer de pele.

Observações técnicas:

  • Protetores com cor oferecem proteção extra contra a luz visível (HEV), importante para quem trabalha diante de telas.
  • A reaplicação deve ocorrer a cada duas horas sob exposição solar direta ou em caso de transpiração intensa.

4. Tratamento pontual (Targeted)
Enquanto a base é universal, problemas específicos exigem precisão. Para tratar rugas, hiperpigmentação ou acne, adicionam-se um ou dois ativos focados.

Complementos comuns:

  • Manhã: antioxidantes (como vitamina C com ácido ferúlico) para neutralizar danos de poluição e UV.
  • Noite: retinoides para renovação celular e correção de linhas.

Alerta: a combinação simultânea de vários ácidos, retinoides e esfoliantes pode causar queimaduras químicas ou irritações graves. Introduza cada ativo individualmente para monitorar a tolerância da pele.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Como escolher e cuidar de crisântemos em vaso para que durem anos
Jardinagem
Como escolher e cuidar de crisântemos em vaso para que durem anos
Lábios com contorno difuso e texturas fluidas dominam a maquiagem de outono
Mulher
Lábios com contorno difuso e texturas fluidas dominam a maquiagem de outono
Adeus ao ultra-baggy: as novas silhuetas de jeans para o outono 2026
Mulher
Adeus ao ultra-baggy: as novas silhuetas de jeans para o outono 2026
Mais populares
Novo Porsche 911 Turbo S Cabriolet atinge 100 km/h em 2,4 segundos com motor híbrido

A Porsche integrou componentes elétricos ao clássico motor boxer para alterar a resposta de aceleração e a dinâmica de saída do novo modelo conversível.

Novo Porsche 911 Turbo S Cabriolet atinge 100 km/h em 2,4 segundos com motor híbrido
Jeans wide leg: a regra de ouro para equilibrar o volume do look
Jeans wide leg: a regra de ouro para equilibrar o volume do look
Peixe híbrido raro é capturado no Texas com características de duas espécies
Gatinhos para a Vida: 7 Raças de Gatos Mais Pequenos para Quem Adora Animais de Estimação Compactos
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Mitsubishi Eclipse Cross elétrico ganha versão mais barata e maior autonomia
Lábios com contorno difuso e texturas fluidas dominam a maquiagem de outono
Astrônomos encontram evidências de mecanismo desconhecido na preservação de TNOs
Astrônomos encontram evidências de mecanismo desconhecido na preservação de TNOs
últimos materiais
França, Itália e Portugal suspendem rigor no novo controle de entrada da UE
Menos é mais: os 4 pilares essenciais para um cuidado facial saudável
Por que cães destroem a casa: a diferença entre 'vingança' e ansiedade
Bebidas acima de 65°C triplicam o risco de câncer de esôfago
Empresas finlandesas usavam Turquia e Cazaquistão para enviar carga proibida à Rússia
Conflito interno no STF: Corte julga abertura de investigação contra ministro Moraes
Skumpia: o arbusto ideal para esconder a composteira e eliminar odores
Loafers: o calçado versátil que equilibra conforto e elegância no outono
Senado dos EUA propõe tarifas contra empresas indianas que negociam com a Rússia
Astrônomos encontram evidências de mecanismo desconhecido na preservação de TNOs
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.