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Toffee Glaze e Glass Nails: as técnicas de acabamento para unhas discretas

Mulher

Enquanto a tendência de outono geralmente empurra as cores para tons profundos como bordô, azul-marinho e verde-pinheiro, o manicure neutro permanece como a base técnica mais versátil para combinar com o guarda-roupa da estação. A atualização do visual aqui não acontece pela mudança radical de cor, mas pela variação de subtons e texturas entre beges, cinzas e marrons.

маникюр мокко
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
маникюр мокко

Tonalidades claras e cremosas

Para quem busca a estética "clean", a diferença está na densidade do pigmento:

  • Cashew Milk: Uma versão mais opaca e profunda do branco leitoso. O efeito é alcançado com cores como a Coconuts Over Opi da OPI.
  • Vanilla Cloud: Um tom claro mais contido e sofisticado, similar ao resultado do Dior Vernis 108 Muguet.
  • True Nude: O bege clássico. A referência técnica aqui é a cor Beige da Manucurist.

Tons terrosos e orgânicos

Aqui o foco é a saturação para mimetizar a paleta natural do outono:

  • Castanho (Chestnut): Marrom quente. A recomendação técnica para a cobertura ideal é a aplicação em duas camadas (ex: Chestnut da Manucurist).
  • Chocolate: Marrom profundo e saturado. Para obter a densidade de um acabamento de salão, indica-se a linha Essie Gel Couture, no tom All Checked Out.
  • Cinza Nuvem: Tom frio que contrasta com texturas de tricô. Uma opção de execução é o Mist Grey da Manucurist.

Texturas e acabamentos técnicos

O resultado final é definido não pela cor, mas pelo reflexo da luz e a preparação da placa:

  • Toffee Glaze: A técnica consiste em aplicar uma base neutra seguida de um acabamento cromado. O efeito é obtido com produtos como o Manucurist Cosmic Rose.
  • Glass Nails: O objetivo é a máxima transparência com brilho espelhado. O princípio técnico depende de um top coat de alta refração, como o OPI Mirror Shine.
  • Naked Nails: Aqui a cor é irrelevante. O resultado depende exclusivamente da geometria da placa (formato) e do estado da cutícula. A técnica foca no tratamento da pele adjacente, utilizando hidratantes como os óleos de cutícula da L'Occitane.

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