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Spilanthol: entenda por que o 'botox natural' não funciona como a toxina botulínica

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O spilanthol é um composto bioativo extraído da planta Acmella oleracea, popularmente conhecida como margarida elétrica. No mercado de cosméticos, o ingrediente é frequentemente divulgado como um "botox natural", mas essa analogia é estritamente comercial, não médica.

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Mecanismo de ação: spilanthol vs. botox

A diferença reside na profundidade e na natureza da intervenção nos tecidos:

  • Botox: é injetado diretamente no músculo. Ele bloqueia a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular, impedindo a contração muscular e, consequentemente, eliminando as rugas de expressão.
  • Spilanthol: é aplicado topicamente. Em ambiente laboratorial, ele demonstra propriedades miorrelaxantes, sugerindo o relaxamento de músculos subcutâneos. No entanto, não há evidências suficientes de que produtos cosméticos alcancem a concentração necessária para atravessar a epiderme e atingir a musculatura facial.

Para especialistas da Pravda.Ru, a melhora visual nas rugas observada em produtos com spilanthol pode resultar de uma hidratação intensa da pele, que suaviza as linhas finas, e não necessariamente de um relaxamento muscular.

O que dizem as evidências

Os dados sobre a eficácia do spilanthol ainda são preliminares. Um estudo de 2025 indicou que o uso de um sérum com extrato de Acmella oleracea por duas semanas aumentou a hidratação da pele entre 10% e 40% e a suavidade em cerca de 15%, além de reduzir a profundidade de rugas nas regiões periorbital e perioral.

Testes laboratoriais confirmam o potencial antioxidante e anti-inflamatório da substância. Contudo, a ausência de dados sobre efeitos a longo prazo (de 3 a 6 meses) impede que o spilanthol seja comparado aos retinoides, o padrão de referência no cuidado anti-idade.

Limitações e formulação

Há uma diferença técnica entre o extrato da planta (Acmella oleracea) e o spilanthol puro. A presença do extrato na lista de ingredientes (INCI) não garante a concentração do ativo nem a previsibilidade do resultado. A eficácia real depende da estabilidade do composto, do sistema de entrega e da formulação do produto.

Compatibilidade e segurança

  • Retinol: a combinação é possível, pois atuam por mecanismos distintos. Recomenda-se a introdução gradual na rotina.
  • Hidratantes: apresenta boa sinergia com ácido hialurônico, ceramidas e niacinamida.
  • Reações: pode causar sensações de formigamento ou leve dormência. O teste de contato (patch test) é indicado para peles sensíveis.
  • Gestação e lactação: a falta de dados de segurança exige a consulta prévia a um médico.

O spilanthol não substitui as injetáveis. Ele atua como um ativo cosmético complementar que melhora a textura e a hidratação, suavizando visualmente as linhas de expressão, mas sem bloquear a atividade muscular como faz um medicamento.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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