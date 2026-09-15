Spilanthol: entenda por que o 'botox natural' não funciona como a toxina botulínica

O spilanthol é um composto bioativo extraído da planta Acmella oleracea, popularmente conhecida como margarida elétrica. No mercado de cosméticos, o ingrediente é frequentemente divulgado como um "botox natural", mas essa analogia é estritamente comercial, não médica.
Mecanismo de ação: spilanthol vs. botox
A diferença reside na profundidade e na natureza da intervenção nos tecidos:
Para especialistas da Pravda.Ru, a melhora visual nas rugas observada em produtos com spilanthol pode resultar de uma hidratação intensa da pele, que suaviza as linhas finas, e não necessariamente de um relaxamento muscular.
O que dizem as evidências
Os dados sobre a eficácia do spilanthol ainda são preliminares. Um estudo de 2025 indicou que o uso de um sérum com extrato de Acmella oleracea por duas semanas aumentou a hidratação da pele entre 10% e 40% e a suavidade em cerca de 15%, além de reduzir a profundidade de rugas nas regiões periorbital e perioral.
Testes laboratoriais confirmam o potencial antioxidante e anti-inflamatório da substância. Contudo, a ausência de dados sobre efeitos a longo prazo (de 3 a 6 meses) impede que o spilanthol seja comparado aos retinoides, o padrão de referência no cuidado anti-idade.
Limitações e formulação
Há uma diferença técnica entre o extrato da planta (Acmella oleracea) e o spilanthol puro. A presença do extrato na lista de ingredientes (INCI) não garante a concentração do ativo nem a previsibilidade do resultado. A eficácia real depende da estabilidade do composto, do sistema de entrega e da formulação do produto.
Compatibilidade e segurança
O spilanthol não substitui as injetáveis. Ele atua como um ativo cosmético complementar que melhora a textura e a hidratação, suavizando visualmente as linhas de expressão, mas sem bloquear a atividade muscular como faz um medicamento.
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