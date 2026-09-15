Por que as axilas escurecem e como tratar a mancha de forma segura

Escurecimento das axilas costuma ser uma questão estética e raramente sinaliza doenças. Na maioria dos casos, a causa é mecânica ou uma resposta do epiderme a componentes cosméticos.

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A hiperpigmentação pós-inflamatória surge quando a barreira cutânea é lesionada. O uso frequente de lâminas remove camadas da pele, enquanto roupas sintéticas e apertadas geram atrito constante. Além disso, substâncias como álcool e sais de alumínio em desodorantes podem causar irritação por contato. O acúmulo de células mortas também altera a textura da região, intensificando visualmente o tom escuro.

Atenção a sinais específicos: se o escurecimento for simétrico, a pele estiver espessa (veludada) ou houver odor forte, é indispensável consultar um dermatologista ou endocrinologista. Esses sintomas podem indicar acantose nigricans, distúrbios hormonais ou outras condições que exigem diagnóstico médico.

Como clarear a região com segurança

Antes de aplicar qualquer ingrediente, faça um teste em uma pequena área da pele e observe a reação por 24 horas.

Aloe vera: O gel puro (com no mínimo 90% de suco natural) deve ser aplicado na pele limpa por 20 minutos e depois removido. É a opção mais suave para uso frequente.

O gel puro (com no mínimo 90% de suco natural) deve ser aplicado na pele limpa por 20 minutos e depois removido. É a opção mais suave para uso frequente. Suco de pepino: Rico em vitamina C e antioxidantes. Aplique o suco fresco por 15 minutos e enxágue. Pode ser repetido 2 a 3 vezes por semana.

Rico em vitamina C e antioxidantes. Aplique o suco fresco por 15 minutos e enxágue. Pode ser repetido 2 a 3 vezes por semana. Cúrcuma e leite: Misture uma pitada de cúrcuma com leite morno até formar uma pasta. O ácido lático promove uma esfoliação leve. O tempo limite é de 15 minutos para evitar que a pele fique temporariamente amarelada.

Misture uma pitada de cúrcuma com leite morno até formar uma pasta. O ácido lático promove uma esfoliação leve. O tempo limite é de 15 minutos para evitar que a pele fique temporariamente amarelada. Suco de batata: Contém a enzima catecolase. Deixe agir por 10 a 15 minutos antes de lavar.

Resultados com métodos naturais são graduais e costumam aparecer entre 2 e 4 semanas de uso regular. Contraindicação: Não utilize suco de limão puro. A alta acidez aumenta a fotossensibilidade, podendo causar queimaduras químicas e agravar a pigmentação se houver exposição solar.

Prevenção e manutenção

Para manter o tom uniforme, é preciso reduzir os gatilhos de irritação:

Substitua a lâmina por cera, depilação com açúcar ou laser, que agridem menos a camada córnea.

Opte por desodorantes sem álcool e fragrâncias fortes, específicos para peles sensíveis.

Use roupas largas de fibras naturais para evitar o atrito crônico e o efeito estufa.

Mantenha a hidratação da área para evitar o ressecamento.

Evite a esfoliação excessiva. O uso de esfoliantes físicos agressivos mais de duas vezes por semana rompe a barreira protetora, o que pode estimular a pele a produzir mais melanina como mecanismo de defesa.

Revisão técnica: dermatologista e cosmetologista Ilya Rudnev