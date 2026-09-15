Duster coats e jaquetas Napoleão: as peças que definem a transição de guarda-roupa

Setembro marca a transição do guarda-roupa. O fim do calor extremo traz de volta a vontade de montar produções elaboradas, impulsionada pelo calendário das Fashion Weeks. No entanto, o foco agora não está nos básicos — que servem apenas como fundação —, mas nos elementos de risco que transformam um visual comum em algo memorável.

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Analisando as tendências para o outono-inverno 2026 e o comportamento de influenciadores, identificamos os sinais que definem quem está antecipando a curva de consumo. Não se trata de modismos passageiros, mas de ajustes de silhueta e resgates estéticos específicos.

Duster Coats

O casaco duster tornou-se o centro das atenções da comunidade fashion. Peças fluidas, em veludo ou seda e com acabamentos em pele, elevam conjuntos simples a produções arquitetadas. Sob a influência do boho, tons profundos e o clássico preto ganham volume. A aposta é o contraste: combinar a peça com jeans e camiseta, seguindo a linha de Kate Moss, ou optar por saias midi e salto para maior formalidade.

Jaquetas estilo Napoleão

A previsão de retorno das jaquetas militares se confirmou, mas sem a rigidez do desfile. A tendência atual flerta com o grunge e a energia do início da carreira de Alexander McQueen. O movimento oscila entre a nostalgia dos anos 2000 — com jeans skinny e boinas — e a ousadia noturna, como o uso da peça aberta sobre a pele, tendência observada em Sarah Lysander.

Recorte Racerback

O decote racerback, típico da moda atlética, migrou para o segmento de luxo. Após a onipresença em vestidos ajustados no verão, a tendência persiste no outono através do contraste: minimalismo na frente e o foco visual concentrado nas costas. A peça funciona bem com calças largas ou como camada interna sob blazers.

Faixas Cummerbund

Um dos sinais mais inesperados da temporada é o cummerbund. Tradicionalmente restrito aos smokings masculinos, o acessório foi ressignificado após o desfile da Celine (S/S 2026). É a ferramenta mais rápida para adicionar estrutura a combinações simples, como camiseta branca e jeans, ou para conferir rigidez arquitetônica a looks de noite, deslocando a atenção para a cintura.

Acessórios Maximalistas (estilo "pompom")

Broches hipertrofiados, brincos massivos e bolsas com ornamentos volumosos seguem a lógica do "ruído visual". Com pouco esforço, a peça transforma a percepção do look. A referência aqui é a estilização exuberante à la Carrie Bradshaw: um único acessório de grande escala, como uma flor no cabelo ou um broche pesado na lapela, define a intenção do visual.

Estampa Paisley

O maximalismo do verão não desapareceu, mas mudou de posição: agora concentra-se nas pernas. Não se trata do paisley vintage dos anos 70, mas de versões em tons outonais e texturas complexas, já adotadas por Ralph Lauren e Coach. É a estratégia para injetar personalidade ao visual sem sobrecarregar a parte superior do corpo.