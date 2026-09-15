Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Lábios com contorno difuso e texturas fluidas dominam a maquiagem de outono

Mulher

O entusiasmo pelo blush, onipresente no verão, cede espaço conforme a temperatura cai. Com a chegada do outono, o foco do maquiagem migra para os lábios. O movimento, já visível nos perfis de Hailey Bieber, Kaia Gerber e Sadie Sink, oscila entre o brilho espelhado e a estética grunge dos anos 90, priorizando contornos difusos.

Губы
Photo: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Губы

Para distinguir o que é apenas um look isolado de uma mudança real de comportamento, analisamos as tendências com a maquiadora Annabelle Bryan. O resultado revela a transição do rigor geométrico para texturas mais fluidas e híbridas.

Contornos Difusos: o efeito soft-focus

A precisão do delineado labial perde força. A tendência agora é a borda esfumada, que entrega um visual menos estruturado e mais orgânico. A preferência recai sobre texturas balsâmicas que não pesam nos lábios.

  • Ferramenta: Hourglass Phantom Blur, indicado por Bryan para alcançar a difusão exata.
  • Alternativa: Rhode Peptide Lip Shape, para quem mantém a necessidade de estrutura, mas com transição suave.

Hidratação Visível: a era dos óleos e manteigas

Mais do que cuidado contra o ressecamento sazonal, lip oils e butters assumiram a função de maquiagem. O objetivo é volume e acabamento gloss com aparência natural.

  • Escolha técnica: Beauty Pie Wondercolour Glossy Peptide Lip Butter, que une nutrição a cores saturadas.
  • Para luminosidade: Summer Fridays Dream Lip Oil.

Bouche Mordue: o efeito "beijada"

A estética francesa retorna com o efeito bouche mordue — lábios que parecem ter sido levemente mordidos ou beijados. É a busca pelo rubor natural com o mínimo de produto.

  • Solução: VIOLETTE_FR Lip Nectar, que entrega brilho úmido e um stain suave.
  • Opção: Victoria Beckham Beauty Bitten Lip Tint, para simular o fluxo sanguíneo natural dos lábios.

Soft-Grunge: a releitura dos anos 90

Os tons marrons frios retornam, mas sem a opacidade total do matte antigo. A versão atual é multidimensional e com esfumado leve.

  • Base: Nars Powermatte em tons de marrom profundo.
  • Contorno: Mac Cool Spice, para a estética "cool girl".

Híbridos: a simplificação da rotina

Observamos a ascensão de produtos multifuncionais que fundem bálsamo, gloss e batom. É um sinal de mudança no comportamento de consumo: a preferência por maquiagens rápidas e a redução do número de itens na bolsa.

  • Exemplo: Westman Atelier Hydrobalm, com toque de skincare e aparência de batom.
  • Volume: Allies of Skin Peptint, um plumper com cor e brilho intenso.

Glass Lips: o brilho espelhado

A estética "clean girl" não desapareceu, mas adaptou sua paleta. O acabamento agora é vítreo, porém em tons outonais: vinhos, berries e marrons.

  • Indispensável: Dior Addict Lip Glow Oil, pelo efeito espelhado e maior fixação.
  • Máximo brilho: Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer, referência em alta luminosidade.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
Curiosidades
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
Os lençóis ásperos já não são um problema: uma colher deste produto altera completamente os resultados da lavagem
Casa, Reforma e Imóveis
Os lençóis ásperos já não são um problema: uma colher deste produto altera completamente os resultados da lavagem
Porque é que as mulheres abotoam as suas roupas de forma diferente dos homens: um segredo que a moda guarda há séculos
Mulher
Porque é que as mulheres abotoam as suas roupas de forma diferente dos homens: um segredo que a moda guarda há séculos
Mais populares
Novo Porsche 911 Turbo S Cabriolet atinge 100 km/h em 2,4 segundos com motor híbrido

A Porsche integrou componentes elétricos ao clássico motor boxer para alterar a resposta de aceleração e a dinâmica de saída do novo modelo conversível.

Novo Porsche 911 Turbo S Cabriolet atinge 100 km/h em 2,4 segundos com motor híbrido
Peixe híbrido raro é capturado no Texas com características de duas espécies
Peixe híbrido raro é capturado no Texas com características de duas espécies
Jeans wide leg: a regra de ouro para equilibrar o volume do look
Gatinhos para a Vida: 7 Raças de Gatos Mais Pequenos para Quem Adora Animais de Estimação Compactos
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Audi A2 E-Tron resgata design icônico para ser o elétrico mais econômico da marca
Os lençóis ásperos já não são um problema: uma colher deste produto altera completamente os resultados da lavagem
Um lanche rápido e prático: salsichas panadas e fritas em apenas 10 minutos!
Um lanche rápido e prático: salsichas panadas e fritas em apenas 10 minutos!
últimos materiais
Lábios com contorno difuso e texturas fluidas dominam a maquiagem de outono
Tesla Roadster: design agressivo e microturbinas podem mudar o patamar do modelo
Plantas medicinais podem anular efeito de remédios prescritos e causar intoxicação
Azoospermia: por que a reposição hormonal pode tornar homens estéreis
Varejo dos EUA impõe limite de compra de óleo sintético por cliente
Novo Honda Prelude: o coupé esportivo que prioriza a eficiência sobre a performance
Por que roupas pretas e amplas podem ser mais eficientes contra o calor que as brancas
IA nas eleições brasileiras: 81% dos casos irregulares utilizaram a técnica de deepfake
Conflito geopolítico encarece arroz indiano em até 25%
Incapacidade de trabalhar e sensibilidade à luz: a diferença real entre enxaqueca e dor de cabeça
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.