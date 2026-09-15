Lábios com contorno difuso e texturas fluidas dominam a maquiagem de outono

O entusiasmo pelo blush, onipresente no verão, cede espaço conforme a temperatura cai. Com a chegada do outono, o foco do maquiagem migra para os lábios. O movimento, já visível nos perfis de Hailey Bieber, Kaia Gerber e Sadie Sink, oscila entre o brilho espelhado e a estética grunge dos anos 90, priorizando contornos difusos.

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Para distinguir o que é apenas um look isolado de uma mudança real de comportamento, analisamos as tendências com a maquiadora Annabelle Bryan. O resultado revela a transição do rigor geométrico para texturas mais fluidas e híbridas.

Contornos Difusos: o efeito soft-focus

A precisão do delineado labial perde força. A tendência agora é a borda esfumada, que entrega um visual menos estruturado e mais orgânico. A preferência recai sobre texturas balsâmicas que não pesam nos lábios.

Ferramenta: Hourglass Phantom Blur, indicado por Bryan para alcançar a difusão exata.

Hourglass Phantom Blur, indicado por Bryan para alcançar a difusão exata. Alternativa: Rhode Peptide Lip Shape, para quem mantém a necessidade de estrutura, mas com transição suave.

Hidratação Visível: a era dos óleos e manteigas

Mais do que cuidado contra o ressecamento sazonal, lip oils e butters assumiram a função de maquiagem. O objetivo é volume e acabamento gloss com aparência natural.

Escolha técnica: Beauty Pie Wondercolour Glossy Peptide Lip Butter, que une nutrição a cores saturadas.

Beauty Pie Wondercolour Glossy Peptide Lip Butter, que une nutrição a cores saturadas. Para luminosidade: Summer Fridays Dream Lip Oil.

Bouche Mordue: o efeito "beijada"

A estética francesa retorna com o efeito bouche mordue — lábios que parecem ter sido levemente mordidos ou beijados. É a busca pelo rubor natural com o mínimo de produto.

Solução: VIOLETTE_FR Lip Nectar, que entrega brilho úmido e um stain suave.

VIOLETTE_FR Lip Nectar, que entrega brilho úmido e um stain suave. Opção: Victoria Beckham Beauty Bitten Lip Tint, para simular o fluxo sanguíneo natural dos lábios.

Soft-Grunge: a releitura dos anos 90

Os tons marrons frios retornam, mas sem a opacidade total do matte antigo. A versão atual é multidimensional e com esfumado leve.

Base: Nars Powermatte em tons de marrom profundo.

Nars Powermatte em tons de marrom profundo. Contorno: Mac Cool Spice, para a estética "cool girl".

Híbridos: a simplificação da rotina

Observamos a ascensão de produtos multifuncionais que fundem bálsamo, gloss e batom. É um sinal de mudança no comportamento de consumo: a preferência por maquiagens rápidas e a redução do número de itens na bolsa.

Exemplo: Westman Atelier Hydrobalm, com toque de skincare e aparência de batom.

Westman Atelier Hydrobalm, com toque de skincare e aparência de batom. Volume: Allies of Skin Peptint, um plumper com cor e brilho intenso.

Glass Lips: o brilho espelhado

A estética "clean girl" não desapareceu, mas adaptou sua paleta. O acabamento agora é vítreo, porém em tons outonais: vinhos, berries e marrons.

Indispensável: Dior Addict Lip Glow Oil, pelo efeito espelhado e maior fixação.

Dior Addict Lip Glow Oil, pelo efeito espelhado e maior fixação. Máximo brilho: Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer, referência em alta luminosidade.