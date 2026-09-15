Lábios com contorno difuso e texturas fluidas dominam a maquiagem de outono

O entusiasmo pelo blush, onipresente no verão, cede espaço conforme a temperatura cai. Com a chegada do outono, o foco do maquiagem migra para os lábios. O movimento, já visível nos perfis de Hailey Bieber, Kaia Gerber e Sadie Sink, oscila entre o brilho espelhado e a estética grunge dos anos 90, priorizando contornos difusos.
Para distinguir o que é apenas um look isolado de uma mudança real de comportamento, analisamos as tendências com a maquiadora Annabelle Bryan. O resultado revela a transição do rigor geométrico para texturas mais fluidas e híbridas.
A precisão do delineado labial perde força. A tendência agora é a borda esfumada, que entrega um visual menos estruturado e mais orgânico. A preferência recai sobre texturas balsâmicas que não pesam nos lábios.
Mais do que cuidado contra o ressecamento sazonal, lip oils e butters assumiram a função de maquiagem. O objetivo é volume e acabamento gloss com aparência natural.
A estética francesa retorna com o efeito bouche mordue — lábios que parecem ter sido levemente mordidos ou beijados. É a busca pelo rubor natural com o mínimo de produto.
Os tons marrons frios retornam, mas sem a opacidade total do matte antigo. A versão atual é multidimensional e com esfumado leve.
Observamos a ascensão de produtos multifuncionais que fundem bálsamo, gloss e batom. É um sinal de mudança no comportamento de consumo: a preferência por maquiagens rápidas e a redução do número de itens na bolsa.
A estética "clean girl" não desapareceu, mas adaptou sua paleta. O acabamento agora é vítreo, porém em tons outonais: vinhos, berries e marrons.
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