Micro-french e camadas: como adaptar a tendência das unhas coloridas ao comprimento

O french colorido substitui a tradicional ponta branca por qualquer outra tonalidade, desde tons pastéis até cores profundas e saturadas. A base da unha permanece transparente, nude ou leitosa, deslocando todo o peso visual para a extremidade ou as laterais da lâmina.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Manicure olho de gato

A tendência atual rompe com a geometria rígida: a linha do sorriso pode ter um aspecto propositalmente irregular, com traço "manual", ou ser composta por camadas duplas e triplas de cores diferentes.

Adaptação por forma e comprimento

A escolha da cor e a largura da linha dependem da geometria da unha. A aplicação técnica varia conforme o formato:

Quadrada: Destaca a precisão dos traços. Suporta bem esmaltes densos e saturados. No quadrado suave, a linha do sorriso deve ser mais fina para não encurtar a unha.

Destaca a precisão dos traços. Suporta bem esmaltes densos e saturados. No quadrado suave, a linha do sorriso deve ser mais fina para não encurtar a unha. Amêndoa: Ideal para cores vibrantes. O destaque cromático nas laterais alonga visualmente os dedos.

Ideal para cores vibrantes. O destaque cromático nas laterais alonga visualmente os dedos. Curtas: O foco é o micro-french — uma linha fina de poucos milímetros. Esmaltes opacos e saturados entregam um acabamento mais limpo do que os translúcidos.

O foco é o micro-french — uma linha fina de poucos milímetros. Esmaltes opacos e saturados entregam um acabamento mais limpo do que os translúcidos. Longas: Permitem a exploração de camadas, como gradientes, listras assimétricas ou a alternância de cores contrastantes entre os dedos.

A base leitosa funciona como um nivelador visual da superfície, aumentando o contraste mesmo com pontas em tons pastéis. Para quem testa novas cores, a recomendação é aplicar a tonalidade em apenas um ou dois dedos para avaliar a harmonia com o subtom da pele e o guarda-roupa.

A durabilidade do design reside na selagem. Ao utilizar esmaltes em gel, é fundamental lacrar a linha do sorriso com o top coat para evitar descamações e a perda de pigmento nas bordas. O intervalo técnico para a manutenção é de até três semanas, acompanhando o crescimento natural da unha.

Revisão técnica: Julia Fomina, manicure profissional.