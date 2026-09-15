Micro-french e camadas: como adaptar a tendência das unhas coloridas ao comprimento

O french colorido substitui a tradicional ponta branca por qualquer outra tonalidade, desde tons pastéis até cores profundas e saturadas. A base da unha permanece transparente, nude ou leitosa, deslocando todo o peso visual para a extremidade ou as laterais da lâmina.
A tendência atual rompe com a geometria rígida: a linha do sorriso pode ter um aspecto propositalmente irregular, com traço "manual", ou ser composta por camadas duplas e triplas de cores diferentes.
Adaptação por forma e comprimento
A escolha da cor e a largura da linha dependem da geometria da unha. A aplicação técnica varia conforme o formato:
A base leitosa funciona como um nivelador visual da superfície, aumentando o contraste mesmo com pontas em tons pastéis. Para quem testa novas cores, a recomendação é aplicar a tonalidade em apenas um ou dois dedos para avaliar a harmonia com o subtom da pele e o guarda-roupa.
A durabilidade do design reside na selagem. Ao utilizar esmaltes em gel, é fundamental lacrar a linha do sorriso com o top coat para evitar descamações e a perda de pigmento nas bordas. O intervalo técnico para a manutenção é de até três semanas, acompanhando o crescimento natural da unha.
Revisão técnica: Julia Fomina, manicure profissional.
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