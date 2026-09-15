Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Como conseguir volume na raiz de cabelos finos com pó volumizador

Mulher

Para quem tem fios finos, conquistar volume na raiz costuma ser um desafio. Sprays entregam leveza, mas quando o objetivo é um efeito XXL com fixação rígida, a ferramenta certa é a pó volumizador.

Cabelos macios após o cuidado
Photo: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Cabelos macios após o cuidado

A categoria já foi marcada por produtos que deixavam resíduos brancos — similares a shampoos a seco de baixa qualidade — e que eram difíceis de remover. As fórmulas evoluíram. Após testar 17 produtos, selecionamos seis que entregam volume sem comprometer a textura do fio.

Ferramentas de volume: análise técnica

Moroccanoil Texture & Volume Powder
Focada em versatilidade. O diferencial é a possibilidade de camadas sucessivas sem criar aquele aspecto "colado" ou rigidez excessiva. A base é um complexo mineral 3D que eleva a raiz fisicamente, enquanto o óleo de argan evita o ressecamento. O resultado é volume com movimento.

Kevin Murphy Powder Puff
Indicada para quem tem couro cabeludo sensível e evita produtos que causem coceira ou ressecamento. Tecnicamente, funciona tanto em raízes úmidas quanto secas: permite estruturar o volume já durante a secagem ou recuperar o penteado no segundo dia após a lavagem.

Violette FR Frange Puff
Aqui a mudança está na aplicação. Em vez de depositar o pó com as mãos, o produto usa um pincel-aplicador, eliminando a distribuição irregular. É a ferramenta ideal para franjas e topo da cabeça após atividades físicas ou voos, pois remove o brilho da oleosidade e promove o lift imediato.

Shrine Root Powder
Entrega um acabamento matte profissional com alto nível de "grip" (aderência). O pó possui granulometria muito fina, mas é altamente ativo, exigindo dosagem rigorosa para evitar excessos. A vantagem é a remoção simples via escovação no dia seguinte.

Rahua Volumising Dry Shampoo
Um híbrido entre shampoo a seco e pó. A aplicação ocorre via mist ultrafino, que absorve o sebo e eleva o fio instantaneamente. Por ter uma composição enxuta de cinco ingredientes e dispensar polímeros pesados, é a opção mais leve da lista.

Oribe Swept Up Volume Powder Spray
Desenvolvido para formas complexas e updos. Quando fios muito lisos escorregam de coques ou rabos de cavalo, este spray cria a rugosidade necessária para a fixação sem a necessidade de excesso de laquê. Ideal para finalizar o topo da cabeça com volume desestruturado.

O princípio técnico: como funciona

Andreas Wild, estilista do Larry King, explica que a função do pó é adicionar "grit" - uma rugosidade controlada. Trata-se de uma alteração física na superfície do fio, que impede que as mechas fiquem compactadas contra o couro cabeludo. É esse atrito que sustenta cabelos finos e macios, que naturalmente tenderiam a "murchar".

Limites e manutenção

O erro crítico é a aplicação cumulativa em cabelos sujos. O acúmulo de produto na raiz cria uma película que dificulta a escovação e pode obstruir os poros do couro cabeludo. O uso frequente de pós volumizadores exige a rotina de limpeza profunda dos fios.

Pó ou spray?

A escolha depende da arquitetura desejada. Sprays proporcionam um efeito aéreo e natural. O pó é voltado para a estrutura: cria um каркас (esqueleto) rígido e máxima aderência. Para quem busca aumentar a densidade visual e garantir que o volume não caia em curto prazo, o pó é a escolha técnica superior.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Novo Hyundai Elantra Hybrid reduz consumo em 10,4% apesar do tamanho maior
Carros
Novo Hyundai Elantra Hybrid reduz consumo em 10,4% apesar do tamanho maior
Scandi nails: a nova abordagem do minimalismo para o cuidado das unhas
Mulher
Scandi nails: a nova abordagem do minimalismo para o cuidado das unhas
Audi A2 E-Tron resgata design icônico para ser o elétrico mais econômico da marca
Carros
Audi A2 E-Tron resgata design icônico para ser o elétrico mais econômico da marca
Mais populares
Novo Porsche 911 Turbo S Cabriolet atinge 100 km/h em 2,4 segundos com motor híbrido

A Porsche integrou componentes elétricos ao clássico motor boxer para alterar a resposta de aceleração e a dinâmica de saída do novo modelo conversível.

Novo Porsche 911 Turbo S Cabriolet atinge 100 km/h em 2,4 segundos com motor híbrido
Peixe híbrido raro é capturado no Texas com características de duas espécies
Peixe híbrido raro é capturado no Texas com características de duas espécies
Audi A2 E-Tron resgata design icônico para ser o elétrico mais econômico da marca
Gatinhos para a Vida: 7 Raças de Gatos Mais Pequenos para Quem Adora Animais de Estimação Compactos
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Jeans wide leg: a regra de ouro para equilibrar o volume do look
Os lençóis ásperos já não são um problema: uma colher deste produto altera completamente os resultados da lavagem
Um lanche rápido e prático: salsichas panadas e fritas em apenas 10 minutos!
Um lanche rápido e prático: salsichas panadas e fritas em apenas 10 minutos!
últimos materiais
Professores são detidos por falsificação de notas em Tete
Como conseguir volume na raiz de cabelos finos com pó volumizador
Países da Bacia do Zambeze definem bases de programa de resiliência alimentar
Terroristas raptam mulheres e saqueiam aldeia em Cabo Delgado
Mission Efficiency: Volkswagen testa redução de massa e fluxo de ar em trajeto de 1.278 km
Ácidos graxos na urina definem a assinatura olfativa individual de gatos
Brics fizeram uma rara trégua interna: Nova Délhi expôs a nova linha do bloco
Saúde de Moçambique aposta em tecnologia para travar roubos de fármacos
Líbia abre rota marítima direta para a África Ocidental e reduz foco na Europa
Estimulação, coagulação ou ablação: entenda a lógica dos tratamentos faciais
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.