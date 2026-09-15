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Estimulação, coagulação ou ablação: entenda a lógica dos tratamentos faciais

Mulher

Promessas de "lifting imediato" e "apagamento de rugas" dominam o mercado de dispositivos de beleza, mas a física do processo costuma ficar em segundo plano. Para entender a real ação de lasers, RF ou HIFU na pele, o foco não deve estar na marca do aparelho, mas na temperatura e no tipo de impacto nos tecidos. Qualquer dispositivo baseado em energia (EBD) opera em um de três regimes: estimulação, coagulação ou ablação.

Cosmetologista
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1. Estimulação: a faixa de baixa intensidade

Nesse modo, os tecidos são aquecidos entre 40°C e 45°C. Essa temperatura não destrói as células, mas ativa os fibroblastos, resultando em uma síntese gradual de colágeno e elastina. É a abordagem mais conservadora, com tempo de recuperação praticamente inexistente.

  • Tecnologias: Terapia LED, RF de baixa energia, HIFU suave e lasers de baixa potência.
  • Resultado: Efeito lento, que exige a realização de protocolos sequenciais (cursos de sessões).

2. Coagulação: a lesão controlada

Quando a temperatura atinge a faixa de 60°C a 75°C, ocorre a coagulação térmica. As fibras de colágeno se contraem imediatamente e o organismo inicia um processo de cicatrização que promove a remodelação estrutural da pele. O impacto é mais visível, porém os riscos aumentam: há presença de edema, vermelhidão e a necessidade de um período de recuperação.

  • Tecnologias: Microagulhamento RF, pontos focais de HIFU, lasers vasculares e lasers fracionados não ablativos.
  • Ponto crítico: O equilíbrio entre a profundidade do dano térmico e a velocidade de regeneração do tecido.

3. Ablação: a vaporização do tecido

Acima de 100°C, a água intracelular entra em ebulição e o tecido é vaporizado. É um método agressivo que remove as camadas superficiais da pele para forçar uma resposta regenerativa intensa. Essa técnica é indicada para cicatrizes profundas, rugas acentuadas e renovação severa da textura cutânea.

  • Tecnologias: Lasers de CO2 e lasers Er: YAG.
  • Riscos: Recuperação prolongada e dependência total da precisão técnica do profissional.

A relevância da profundidade

Além da temperatura, o ponto anatômico onde a energia é aplicada define o sucesso ou o fracasso do procedimento. Erros na escolha da tecnologia podem resultar em ausência de efeito ou em trauma tecidual:

  • Lasers: Atuam principalmente nas camadas superior e média da derme.
  • RF (Radiofrequência): Distribui a energia por zonas mais amplas de tecido.
  • HIFU (Ultrassom Focalizado): Atinge camadas profundas, alcançando inclusive o SMAS (Sistema Musculoaponeurótico Superficial).

A escolha do aparelho "mais potente" ou do lançamento mais recente não garante resultado. A eficácia real depende da precisão entre o regime térmico, a profundidade de penetração e a patologia específica da pele, considerando a tolerância do paciente ao tempo de recuperação.

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Author`s name Petr Ermilin
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