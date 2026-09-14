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Rotina de cuidados de pele em 2 passos: Dezenas de séruns são ultrapassados ​​por dois produtos que já tem no armário

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Rotinas com dez etapas, repletas de séruns e máscaras, costumam virar entulho no armário. O minimalismo prático agora foca em fórmulas multifuncionais: menos frascos, menos tempo, mas com a mesma entrega de resultados.

cuidados com a pele
Photo: www.pexels.com by SHVETS production is licensed under Free License
cuidados com a pele

Foco em Peptídeos: Substituindo a Estrutura de Colágeno

A peça central desse cuidado reduzido é o sérum de colágeno Pro Peptide. Diferente de fórmulas densas, ele tem textura quase aquosa, o que evita que o produto esfarele no rosto — ponto essencial para quem precisa de agilidade na maquiagem matinal.

O produto utiliza um complexo lipopeptídico patenteado. A junção de aminoácidos e ácidos graxos facilita a penetração dos ativos, enquanto o beta-glucano e o ácido hialurônico reforçam a barreira cutânea. A vantagem dos peptídeos aqui é estimular a produção de colágeno de forma mais suave que ativos agressivos, eliminando a irritação no uso diário.

Em testes clínicos de quatro semanas, 93% dos usuários notaram melhora na textura da pele e 85% observaram a redução de linhas finas e rugas.

Cuidado Específico para a Área dos Olhos

A pele ao redor dos olhos reage mais rápido ao estresse e à luz de telas, exigindo uma abordagem diferente. Em vez de um creme pesado, a solução é um bálsamo leve.

O ativo principal é o Vin Uplift, um extrato de uva suíça com efeito lifting. Junto com a vitamina C estável, esqualano e ácido hialurônico, o complexo atua no combate aos radicais livres, uniformização do tom e hidratação profunda.

O diferencial deste complexo em relação aos cremes de peptídeos comuns é a ação sobre a pálpebra caída, indo além do simples combate ao inchaço. Testes indicam que o uso do produto reduz a profundidade dos "pés de galinha" em quase 14%.

Funcionalidade vs. Quantidade

Trocar dez passos por dois produtos muda a prioridade: sai o volume, entra a densidade da fórmula. Quando um único item resolve a hidratação, a barreira cutânea e o colágeno, o skincare deixa de ser um projeto complexo para virar um hábito sustentável.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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