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A velha Hollywood está de volta: como recriar os vibrantes reflexos vermelhos de Anne Hathaway

Mulher

Anne Hathaway trouxe a estética do cinema clássico para o evento Bvlgari Serpenti Infinito, em Nova York, apostando em um visual coordenado e impactante. A chave da composição foi a repetição do vermelho vibrante nos lábios, mãos e pés.

Batom vermelho
Photo: pixabay.com is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Batom vermelho

Boca e rosto
A atriz usou um vermelho intenso com subtom frio. Para evitar que o visual ficasse pesado, a maquiagem dos olhos foi minimalista e as bochechas receberam apenas um toque de blush pêssego rosado. Embora o produto exato não tenha sido revelado, Hathaway costuma trabalhar com Gucci Westman e Hung Vanngo, o que sugere o uso de batons como o Pip (Westman Atelier) ou o New York Red (Vanngo).

Unhas
O "total red" nas unhas rompe com a tendência atual de tons nude, leitosos ou francesinhas. O detalhe aqui está na simplicidade: unhas curtas, com corte preciso e acabamento cremoso, sem brilho excessivo. O tom vermelho-malva criou um contraste direto com o vestido azul-acinzentado da Alexander McQueen. Para quem busca esse efeito, esmaltes em tons de carmesim, como o Not Red-y for Bed da Essie, entregam resultado similar.

Na prática
Para replicar essa combinação sem carregar a imagem, a regra é a neutralidade: se as cores vibrantes estão concentradas nos lábios e unhas, o restante da maquiagem deve ser discreto. É esse equilíbrio que diferencia a elegância de um visual que parece fantasia.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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