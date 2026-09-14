A velha Hollywood está de volta: como recriar os vibrantes reflexos vermelhos de Anne Hathaway

Anne Hathaway trouxe a estética do cinema clássico para o evento Bvlgari Serpenti Infinito, em Nova York, apostando em um visual coordenado e impactante. A chave da composição foi a repetição do vermelho vibrante nos lábios, mãos e pés.

Photo: pixabay.com is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Batom vermelho

Boca e rosto

A atriz usou um vermelho intenso com subtom frio. Para evitar que o visual ficasse pesado, a maquiagem dos olhos foi minimalista e as bochechas receberam apenas um toque de blush pêssego rosado. Embora o produto exato não tenha sido revelado, Hathaway costuma trabalhar com Gucci Westman e Hung Vanngo, o que sugere o uso de batons como o Pip (Westman Atelier) ou o New York Red (Vanngo).

Unhas

O "total red" nas unhas rompe com a tendência atual de tons nude, leitosos ou francesinhas. O detalhe aqui está na simplicidade: unhas curtas, com corte preciso e acabamento cremoso, sem brilho excessivo. O tom vermelho-malva criou um contraste direto com o vestido azul-acinzentado da Alexander McQueen. Para quem busca esse efeito, esmaltes em tons de carmesim, como o Not Red-y for Bed da Essie, entregam resultado similar.

Na prática

Para replicar essa combinação sem carregar a imagem, a regra é a neutralidade: se as cores vibrantes estão concentradas nos lábios e unhas, o restante da maquiagem deve ser discreto. É esse equilíbrio que diferencia a elegância de um visual que parece fantasia.