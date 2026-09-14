Manicure com protetor solar: como conseguir um efeito de lente nas unhas

No desfile de Diane Von Furstenberg (DVF) em Nova York, surgiu uma variação do acabamento translúcido chamada sunglass nails. A técnica evolui a estética dos "unhas de vidro" e coberturas jelly, trocando a transparência cristalina por tons suaves e levemente saturados.
A nail designer Miss Pop, responsável pelos looks do show, baseou a paleta nas cores da coleção de Harry Zankov: marrom profundo, verde vibrante e a transparência dos tecidos. O diferencial técnico aqui é a densidade: enquanto o estilo clássico de óculos escuros usaria cores opacas, esta versão mimetiza lentes coloridas ou vidros tonificados típicos dos anos 2000.
Para criar esse efeito de filtro que não oculta totalmente a lâmina ungueal, a técnica consiste na aplicação de camadas finas de esmalte misturadas a partículas peroladas ou reflexivas.
As variações de execução seguem estes caminhos:
O ponto crítico do resultado é a ausência de bordas nítidas de cor. A unha não deve parecer pintada, mas sim iluminada internamente, o que remove o contraste rígido e torna a estética neutra para diferentes composições de roupa.
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Transformar abobrinhas da estação em discos macios e elásticos exige um cuidado específico com a temperatura da frigideira e a base da massa.