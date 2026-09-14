Manicure com protetor solar: como conseguir um efeito de lente nas unhas

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No desfile de Diane Von Furstenberg (DVF) em Nova York, surgiu uma variação do acabamento translúcido chamada sunglass nails. A técnica evolui a estética dos "unhas de vidro" e coberturas jelly, trocando a transparência cristalina por tons suaves e levemente saturados.

manicure rosa brilhante
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
manicure rosa brilhante

A nail designer Miss Pop, responsável pelos looks do show, baseou a paleta nas cores da coleção de Harry Zankov: marrom profundo, verde vibrante e a transparência dos tecidos. O diferencial técnico aqui é a densidade: enquanto o estilo clássico de óculos escuros usaria cores opacas, esta versão mimetiza lentes coloridas ou vidros tonificados típicos dos anos 2000.

Para criar esse efeito de filtro que não oculta totalmente a lâmina ungueal, a técnica consiste na aplicação de camadas finas de esmalte misturadas a partículas peroladas ou reflexivas.

As variações de execução seguem estes caminhos:

  • Dourado-marrom: Uma camada de esmalte com efeito de cristais líquidos (como o Essie Gel Couture Liquid Diamonds, tom Baby Carats) finalizada com top coat. Isso gera brilho volumétrico sem adicionar opacidade.
  • Rosa-caramelo: Mistura de base dourada com efeito perolado (Liquid Sunrise), resultando em uma superfície que lembra o aspecto de açúcar caramelizado.
  • Verde translúcido: Duas camadas extremamente finas de esmalte jelly (como o Cactus Gloss). A baixa densidade do pigmento mantém a cor sutil.

O ponto crítico do resultado é a ausência de bordas nítidas de cor. A unha não deve parecer pintada, mas sim iluminada internamente, o que remove o contraste rígido e torna a estética neutra para diferentes composições de roupa.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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