Porque é que as mulheres abotoam as suas roupas de forma diferente dos homens: um segredo que a moda guarda há séculos

A disposição dos botões nas roupas masculinas e femininas parece aleatória até que nos perguntemos: porque é que a indústria da moda ignorou a padronização durante décadas? Hoje, esta distinção não tem qualquer função prática, mas a inércia do passado continua a moldar os cortes, mesmo nas camisas da moda de 2026.

Photo: Pravda.Ru by Анна Морозова is licensed under publiс domain Menina de camisa

Legado Militar e Acesso a Armas

Na Europa dos séculos XVI e XVII, o guarda-roupa masculino era moldado pela vida militar. Os habitantes ricos das cidades transportavam espadas do lado esquerdo. Para sacar a lâmina com a mão direita instantaneamente e sem enroscar no tecido, as roupas eram cortadas de forma a que a aba esquerda se sobrepusesse à direita. Este padrão consolidou-se no vestuário masculino, tornando-se o padrão para uniformes militares e trajes de negócios.

"O contexto histórico do corte é muitas vezes invisível para o consumidor, mas continua a ditar a lógica da produção, mesmo em blusas de algodão premium", observa a especialista em cosméticos Alina Chernova. Vida quotidiana e auxílio para se vestir

A moda feminina seguiu um padrão diferente. Na era dos vestidos volumosos, as mulheres da nobreza não abotoavam as suas próprias roupas; as criadas auxiliavam-nas. Como as criadas estavam de frente para quem vestia a roupa, os botões do lado esquerdo eram mais fáceis de abotoar. Esta nuance técnica tornou-se posteriormente parte do chique parisiense, onde os detalhes de alfaiataria enfatizavam o estatuto social e o género da peça.

"A produção em massa no século XIX simplesmente consolidou um hábito já estabelecido, transformando-o num padrão. Vemos isso até nas tendências de outono", explica a especialista em cuidados com a pele Lilit Harutyunyan.

Por que razão os padrões persistem?

As espadas desapareceram e as criadas deixaram de abotoar as roupas das suas clientes, mas a inércia da produção revelou-se mais forte do que a racionalidade. Os estilistas agarram-se às normas antigas, pois redesenhar as linhas de produção não faz sentido sem exigência do consumidor.

Justificação da Característica

Corte masculino (botões à direita) Fácil acesso à arma na anca esquerda

Corte feminino (botões à esquerda) Abotoamento fácil com botão de empregada

Passador horizontal na parte inferior Distribuição uniforme do peso no cós

"Os detalhes técnicos como um passador horizontal são geralmente funcionais: ajudam os looks com estilo a manterem-se em forma durante mais tempo", sublinha a especialista em cuidados com a pele Daria Nikitina.

Em resumo

Porque é que as marcas não padronizam os seus fechos?

Os consumidores estão habituados a um determinado padrão de movimento, e os fabricantes simplesmente seguem esse padrão.

Por que razão é necessário um passador horizontal?

Suporta melhor a tensão do tecido na zona do cós, evitando que se abra acidentalmente.

Isso mudou na era unissexo?

Não, mesmo na moda unissexo, os padrões básicos de posicionamento dos botões permaneceram os mesmos.

É essencial que as mulheres comprem camisas para homem?

Não, é uma questão de memória muscular. O algoritmo de fecho, ainda pouco familiar, torna-se intuitivo após algumas utilizações.