A disposição dos botões nas roupas masculinas e femininas parece aleatória até que nos perguntemos: porque é que a indústria da moda ignorou a padronização durante décadas? Hoje, esta distinção não tem qualquer função prática, mas a inércia do passado continua a moldar os cortes, mesmo nas camisas da moda de 2026.
Legado Militar e Acesso a Armas
Na Europa dos séculos XVI e XVII, o guarda-roupa masculino era moldado pela vida militar. Os habitantes ricos das cidades transportavam espadas do lado esquerdo. Para sacar a lâmina com a mão direita instantaneamente e sem enroscar no tecido, as roupas eram cortadas de forma a que a aba esquerda se sobrepusesse à direita. Este padrão consolidou-se no vestuário masculino, tornando-se o padrão para uniformes militares e trajes de negócios.
"O contexto histórico do corte é muitas vezes invisível para o consumidor, mas continua a ditar a lógica da produção, mesmo em blusas de algodão premium", observa a especialista em cosméticos Alina Chernova. Vida quotidiana e auxílio para se vestir
A moda feminina seguiu um padrão diferente. Na era dos vestidos volumosos, as mulheres da nobreza não abotoavam as suas próprias roupas; as criadas auxiliavam-nas. Como as criadas estavam de frente para quem vestia a roupa, os botões do lado esquerdo eram mais fáceis de abotoar. Esta nuance técnica tornou-se posteriormente parte do chique parisiense, onde os detalhes de alfaiataria enfatizavam o estatuto social e o género da peça.
"A produção em massa no século XIX simplesmente consolidou um hábito já estabelecido, transformando-o num padrão. Vemos isso até nas tendências de outono", explica a especialista em cuidados com a pele Lilit Harutyunyan.
As espadas desapareceram e as criadas deixaram de abotoar as roupas das suas clientes, mas a inércia da produção revelou-se mais forte do que a racionalidade. Os estilistas agarram-se às normas antigas, pois redesenhar as linhas de produção não faz sentido sem exigência do consumidor.
Justificação da Característica
Corte masculino (botões à direita) Fácil acesso à arma na anca esquerda
Corte feminino (botões à esquerda) Abotoamento fácil com botão de empregada
Passador horizontal na parte inferior Distribuição uniforme do peso no cós
"Os detalhes técnicos como um passador horizontal são geralmente funcionais: ajudam os looks com estilo a manterem-se em forma durante mais tempo", sublinha a especialista em cuidados com a pele Daria Nikitina.
Porque é que as marcas não padronizam os seus fechos?
Os consumidores estão habituados a um determinado padrão de movimento, e os fabricantes simplesmente seguem esse padrão.
Por que razão é necessário um passador horizontal?
Suporta melhor a tensão do tecido na zona do cós, evitando que se abra acidentalmente.
Não, mesmo na moda unissexo, os padrões básicos de posicionamento dos botões permaneceram os mesmos.
É essencial que as mulheres comprem camisas para homem?
Não, é uma questão de memória muscular. O algoritmo de fecho, ainda pouco familiar, torna-se intuitivo após algumas utilizações.
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A preferência por sistemas suspensos pode esconder problemas graves que só são notados quando a água já atingiu a estrutura do imóvel.