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O equilíbrio entre rigor e fluidez: a aposta do street style para esta temporada

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O Mês da Moda opera sob a lógica da antecipação. Enquanto os desfiles definem as referências teóricas, é no street style que a indústria testa a viabilidade real de cada silhueta. Para decifrar a gramática visual desta temporada, analisamos a curadoria de malas dos editores da Who What Wear.

Юбка-карандаш
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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O resultado não é um uniforme, mas um exercício de equilíbrio entre a imagem editorial e a funcionalidade urbana. O ponto central é a tensão entre o rigor e a fluidez: a estrutura de uma saia lápis contrastando com a luminosidade de blazers de cetim, criando um efeito de glamour despretensioso.

A reconfiguração da base
Para quem opera com a alfaiataria clássica, a estratégia atual não é a substituição, mas a remontagem. Camisas sociais, denim e calças tailored servem como tela neutra. O peso visual e a identidade do look são transferidos para os acessórios: a rigidez de uma bolsa de couro, a linha limpa de um cinto ou a precisão de brincos de diamante.

Arquivos e intervenções
Outra abordagem substitui a variedade diária por um único ponto de tensão visual. Um exemplo é a introdução da faixa na cintura (estilo cummerbund), que desloca a leitura do look cotidiano para a estética masculina das coleções da Celine. Aqui, o novo coexiste com o arquivo: texturas de couro crocodilo e calçados com aplicações florais 3D de temporadas passadas recuperam a atualidade através do contexto.

Contraste de materialidade
A monotonia é combatida através do choque entre cores saturadas e silhuetas conservadoras. O interesse visual migra para a matéria-prima: inserções de cetim em blazers, texturas de pelo de bezerro ou tecidos vintage. A combinação de uma minissaia rosa com um blazer acinturado, ou o encontro do amarelo com o cetim turquesa, demonstra que a atualização do guarda-roupa ocorre na reinterpretação das proporções, e não no consumo desenfreado.

Funcionalidade e a lógica do investimento
O pragmatismo domina a curadoria: priorizam-se peças com alto índice de repetibilidade (no mínimo dez usos). Isso resgata silhuetas como a calça capri e a aposta em paletas neutras (preto, branco, bege) interrompidas por um único ponto focal de alta intensidade, como o vermelho-cereja ou o púrpura real.

Elementos centrais da temporada:

  • Silhuetas: Saia lápis (midi), blazers acinturados, camisas clássicas e calças capri.
  • Cores: Púrpura real, cereja, rosa vibrante e bege clássico.
  • Texturas: Cetim, couro, pelo de bezerro e lã merino.
  • Detalhes: Faixas de cintura, bolsas de couro estruturadas e joias minimalistas.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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