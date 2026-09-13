Vinho, chocolate ou ameixa: como escolher um verniz escuro para o seu tom de pele

No outono, as cores escuras dominam as manicures: do vinho ao chocolate. Mas o pigmento intenso atua como um filtro — realça a pele ou realça imperfeições como vermelhidão, palidez ou veias aparentes. Para evitar um contraste indesejado com os vernizes escuros, escolha um tom que combine com o subtom da sua pele.

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Como escolher a cor certa

Os vernizes escuros criam um contraste marcante que altera a perceção visual das suas mãos. Veja o que deve ter em conta na hora da escolha:

Tons de vinho. Se a sua pele tem tendência para vermelhidão, um tom vinho puro só irá acentuar esse efeito. Para neutralizar o pigmento rosado, procure opções com subtom castanho ou framboesa.

Tons de chocolate e café. O castanho frio em peles muito claras pode criar um aspeto acinzentado, fazendo com que as mãos pareçam cansadas. Os tons quentes funcionam melhor neste caso: caramelo, castanho ou chocolate quente.

Ameixa e roxo. Os vernizes com subtom azul tornam as veias das mãos mais visíveis. Para evitar isto, escolha tons de ameixa escuro ou framboesa quase preto, em que o pigmento azul seja mínimo.

Geometria das Unhas: Formato e Comprimento

O verniz escuro "suga" visualmente o comprimento da unha, fazendo-a parecer mais curta. Para manter as proporções adequadas, deixe uma borda livre de 1 a 2 milímetros. Do ponto de vista estético, as cores escuras combinam melhor com formatos ovais ou "quadrados suaves"; ângulos retos combinados com esmalte escuro têm geralmente uma aparência agressiva.

Opções para quem não gosta de cores escuras

Se uma paleta dramática não combina com o seu tom de pele, pode usar tons que mantenham um toque outonal, mas que criem um contraste mais suave. Estes tons não só refrescam a pele, como também ficam mais bonitos à medida que a unha cresce:

Terracota suave;

Tons de frutos vermelhos quentes;

Tons de caramelo;

Opções de rosa antigo e rosa leitoso.

A manicure Yulia Fomina confirma estas recomendações.