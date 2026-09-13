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Spray de cabelo: um inimigo silencioso ou um melhor amigo? Factos chocantes que os cabeleireiros não te contam

Mulher

Lacas para cabelo são frequentemente apontados como culpados pela queda capilar e pela degradação dos fios. No entanto, o risco raramente está nos ingredientes do frasco, mas sim na falha da técnica de aplicação. Os fixadores modernos atuam exclusivamente na superfície, criando uma estrutura elástica de polímeros que é removida completamente durante a lavagem.

Cabelo
Photo: freepik
Cabelo

Neste artigo:
Química da fixação: o que há dentro do frasco
Três mitos principais sobre os danos do laquê
Guia para um styling seguro
Perguntas frequentes sobre o uso de sprays fixadores

Química da fixação: o que há dentro do frasco

O mecanismo do laquê é simples: compostos poliméricos depositam-se no fio, formando uma película flexível e invisível. Essas substâncias não penetram no córtex nem alteram a biologia do cabelo. Para a secagem instantânea, utilizam-se álcoois solventes, enquanto a pulverização é viabilizada por propelentes. Versões de maior qualidade incluem silicones para conferir brilho e proteção.

"O mito mais comum é que o laquê causa a queda dos fios. Isso não ocorre porque o produto é aplicado na haste capilar, uma estrutura sem vasos sanguíneos ou nervos. O crescimento é controlado pelo folículo piloso, dentro da pele", explica a tricologista Oksana Levchenko.

Reações podem ocorrer em peles sensíveis devido a fragrâncias e conservantes. Caso surja coceira, a recomendação é migrar para fórmulas hipoalergênicas. Em trocas de estação, quando a recuperação da camada lipídica é prioritária, deve-se evitar o contato de sprays alcoólicos com o couro cabeludo.

Três mitos principais sobre os danos do laquê

Há quem tema que o produto impeça a pele de "respirar" ou cause inflamações. Na prática, o couro cabeludo não realiza trocas gasosas através dos fios; a nutrição dos folículos acontece via corrente sanguínea. Quando pulverizado a uma distância de 20 a 30 cm, o spray se distribui no comprimento, sem obstruir os poros.

"O laquê não impede a respiração da pele, mas em peles reativas pode desencadear dermatite de contato. Quem usa fixadores diariamente deve incluir shampoos de limpeza profunda para remover resíduos de polímeros", pontua a especialista em cuidados com a pele Ksenia Anisimova.

Outro equívoco é comparar o laquê a ferramentas térmicas. Chapinhas e modeladores rompem as ligações de queratina internamente, tornando o fio poroso. O laquê, por outro lado, atua como uma blindagem externa. Para quem utiliza colorações modernas ou texturas complexas, o spray é menos agressivo do que a reestilização diária com calor excessivo.

Guia para um styling seguro

O erro mais grave é usar o laquê como protetor térmico. Nunca utilize chapinha ou modelador em fios que já receberam o spray fixador. Esse processo "assa" os polímeros no cabelo, resultando em quebra irreversível. Da mesma forma, pentear mechas com fixação forte causa microfissuras na cutícula.

"O laquê deve ser o toque final. Aplique em forma de nuvem, evitando camadas excessivas que deixem o penteado rígido. Para um aspecto natural, a combinação com sprays de sal é a melhor opção", orienta a cabeleireira e stylist Anastasia Burova.
Erro Comum Solução / Resultado
Pulverização próxima à raiz Distância de 25-30 cm: volume preservado e couro cabeludo sem irritação
Uso de modeladores após o laquê Termoproteção $rightarrow$ Modelagem $rightarrow$ Fixação com laquê
Pentear o cabelo com fixador seco Lavar com shampoo antes de escovar
Dormir com laquê nos fios Higienização obrigatória do couro cabeludo ao final do dia

Perguntas frequentes sobre o uso de sprays fixadores

O laquê danifica a estrutura do cabelo permanentemente?
Não. Ele cria uma película temporária na cutícula que não altera a composição interna do fio e é totalmente removida com shampoo.

O uso diário pode causar alopecia?
Não há ligação direta, pois o produto não atinge o bulbo capilar. No entanto, o acúmulo de resíduos na pele pode gerar microinflamações; por isso, a limpeza profunda é essencial.

O que é pior: laquê ou mousse de fixação?
Ambos possuem mecanismos similares, mas densidades diferentes. O laquê tende a ressecar mais devido ao álcool, portanto, deve-se evitar a aplicação direta nas pontas.

Como saber se o produto não é adequado para meu cabelo?
Se os fios ficarem rígidos como arame ou se surgirem resíduos brancos (estilhaços), o produto é agressivo demais ou contém polímeros de baixa qualidade.

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Verificação especializada: tricologista Oksana Levchenko, especialista em pele Ksenia Anisimova, stylist Anastasia Burova.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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