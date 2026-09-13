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Neogourmandismo na perfumaria: como a doçura da baunilha se combina com o fumo e o sal

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A perfumaria dos anos 2020 consolidou os aromas gourmands, mas o setor atravessa uma transição: saímos da era da "confeitaria literal" para o neo-gourmand. A diferença não está apenas no nome, mas na estrutura. A doçura agora é contrabalanceada por resinas, sal, fumaça ou notas amadeiradas, transformando fragrâncias que antes lembravam sobremesas em composições complexas e sem gênero.

Canela e especiarias
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Canela e especiarias

O mercado se dividiu em nichos de uso: desde o "casulo" para o inverno até coquetéis frescos para o verão. Abaixo, os destaques dessa evolução por categoria.

Baunilha e Doçura: do Clássico ao Vanguardismo

A baunilha continua sendo a base, mas as novas interpretações focam em textura e profundidade, abandonando o açúcar unidimensional.

  • Octavia Morgan Los Angeles Vanillin Supreme: Uma composição densa que mistura rum, cacau e resina de elemi. O toque cítrico e o sândalo tornam a fragrância adequada para o frio, entregando conforto sem ser enjoativa.
  • Phlur Vanilla Skin (mist): Uma abordagem minimalista onde a baunilha encontra a pimenta rosa e a madeira de cashmere. O resultado é um aroma ambarado, com aspecto de "pele limpa".
  • D.S. & Durga Ain't That Sweet: Desenvolvido especificamente para quem evita perfumes doces. O contraste entre tâmaras, praliné e um acorde intenso de lírio retira o aroma da categoria alimentar e o move para o campo da arte olfativa.

Frutas, Cítricos e Bagas

A introdução de acidez permite que o gourmand seja viável em temperaturas altas, evitando a saturação do açúcar.

  • La Collection Privée Christian Dior Paradise: Um exemplo raro de gourmand fresco. Tangerina, lima e bergamota se fundem ao amêndoa amarga e fava tonka, simulando um coquetel sofisticado com fixação prolongada.
  • Brown Girl Jane Carousel: Maçã caramelizada equilibrada por groselha preta e flores (lírio-do-vale e rosa). A base de couro de cereja e almíscar evita que a fragrância soe infantil.
  • Van Cleef & Arpels Moonlight Cherry: Uma composição densa e noturna. Cereja, rum, café e amêndoa amarga criam um rastro dramático, indicado para ocasiões formais ou encontros.

Especiarias, Café e Conforto

Aqui, o foco sai da "comida" e entra no campo emocional, evocando segurança e acolhimento.

  • Nest New York Cardamom Latte: Cardamomo, leite de coco e jasmim. A fragrância mimetiza a atmosfera de cafeterias premium, sendo uma das opções mais elogiadas para o outono.
  • Bañomaria Finca: Uma proposta mais austera. O café divide espaço com tabaco, couro e mel, evocando a sensação de bibliotecas ou escritórios antigos.
  • Burberry Goddess: Uma alternativa para quem acha a baunilha pesada. O uso de três tipos de baunilha combinados com lavanda retira o excesso de açúcar e adiciona uma faceta herbal.

Guia de Aplicação e Layering

Para alterar a percepção de um perfume doce, a técnica de layering (sobreposição) é a ferramenta mais eficaz. O gourmand reage bem a contrastes:

  • Para elegância: Combine com almíscar ou sândalo para tornar a fragrância mais íntima e suave.
  • Para frescor: Adicione notas cítricas ou de chá.
  • Para profundidade: Combine com couro, tabaco ou incenso, transformando o "doce" em um perfume maduro e rigoroso.

Um detalhe técnico: componentes gourmands, como resinas e âmbar, possuem baixa volatilidade. Por isso, essas fragrâncias tendem a ter uma fixação significativamente maior do que as famílias florais ou cítricas.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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