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Truque monocromático de Kate Moss: como usar sapatilhas com collants sem perder altura

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Kate Moss desafiou a regra clássica de proporções durante a New York Fashion Week ao combinar sapatilhas com meia-calça preta translúcida. Tradicionalmente, essa junção em looks curtos é evitada por criar uma interrupção visual no tornozelo, o que tende a encurtar a silhueta — efeito geralmente corrigido com saltos ou botas cano alto.

Meias-calças femininas
Photo: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Meias-calças femininas

O acerto de Moss reside na monocromia. A convergência exata de tons entre a meia, os sapatos e o vestido preto curto (LBD) estabelece uma linha vertical contínua. Esse recurso anula a quebra visual no pé, transformando o conjunto em uma silhueta alongada e coesa, evocando o minimalismo funcional do chique parisiense.

O equilíbrio do visual foi alcançado através de contrastes pontuais: um blazer creme e óculos escuros robustos que suavizam a rigidez da base escura. A composição prova que a sapatilha com meia-calça recupera a atualidade quando há rigor no balanço tonal.

A densidade do tecido é o ponto crítico para a correção visual. Segundo a análise da stylist Aliya Sadykova, a escolha por modelos translúcidos ou finos, em sintonia com a cor do calçado, é o que garante a fluidez da linha. Meias opacas e densas, por outro lado, pesariam a imagem, eliminando a leveza e a continuidade do efeito.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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