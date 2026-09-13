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Lábios dos anos 90 voltam com foco em tons frios e contorno multidimensional

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A estética dos anos 90 retorna às passarelas de outono-inverno 2026 com foco nos tons frios para os lábios. Coleções de Boss, Gucci, Ottolinger e Chanel indicam que o contorno rígido perdeu espaço para o esculpimento multidimensional.

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Photo: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Fara Homidi, maquiadora baseada em Nova York, observa que a versão atual desse estilo foge da linha monocromática e plana. A técnica agora exige a sobreposição de tons frios e neutros para construir volume e profundidade natural. A cor deixa de ser apenas uma moldura para a pomada e passa a atuar como ferramenta de correção de forma.

Para quem possui subtom de pele frio ou neutro, a precisão na escolha do lápis é determinante: pigmentos quentes tendem a puxar para o laranja, gerando um contraste visual inadequado com o rosto.

Seleção de produtos por categoria

Definição e alta pigmentação: O lápis da Anastasia Beverly Hills (tons Phantomline e Obscura) entrega acabamento matte e alta densidade, ideal para contornos aveludados. O formato quadrado do corpo evita que o produto role na superfície de apoio.

Texturas cremosas: Crayons como o Westman Atelier (tom Mink) e o Rhode Peptide Lip Shape (tom Move) deslizam sem tracionar a pele. O modelo da Rhode possui ponta arredondada, o que facilita a criação de bordas difusas, eliminando o aspecto de "lábios desenhados" para o uso diário.

Opções acessíveis e duráveis: As linhas NYX Professional Makeup Slim Lip Liner e Morphe Signature oferecem variedade de frios, como Black Brown e Nightcap. Ambos transitam de uma textura cremosa para o matte após a aplicação, reduzindo a necessidade de retoques.

Adaptação por tom de pele: Para peles claras, tons taupe e beges, como o Cool Spice da MAC Cosmetics, neutralizam a vermelhidão excessiva. Já para peles bronzeadas ou retintas, prevalecem os marrons frios profundos, a exemplo do Make Up For Ever Artist Colour Pencil (tom 506 Endless Cacao), que permite uso híbrido nas sobrancelhas e pálpebras.

aspectos técnicos e escolha

O lápis labial cumpre duas funções: a alteração visual da anatomia (contorno) e a criação de uma barreira física que impede que o batom ou gloss migre para as linhas finas ao redor da boca.

A identificação do subtom pode ser feita observando as veias do pulso sob luz natural:

  • Veias azuladas ou arroxeadas: subtom frio (indicado tons cool).
  • Veias esverdeadas: subtom quente (indicado tons warm).
  • Mistura de azul e verde: subtom neutro ou oliva.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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