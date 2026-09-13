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O segredo da maceração a frio: a técnica por trás do novo Vanille Planifolia

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Guerlain deixou de ser apenas a casa de fragrâncias fundada em 1828 para se tornar um arsenal de beleza funcional. O foco agora não é o luxo contemplativo, mas a aplicação prática de ativos e a adaptação de fórmulas históricas para a rotina real.

Духи
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Perfumes: técnica acima da nostalgia

A marca não apenas reedita clássicos, mas altera a extração para mudar o resultado na pele. No L'Heure Bleue Eau de Parfum, a densidade atalcada da versão de 1912 deu lugar a uma leveza ozônica. O segredo está na maceração do íris: em vez da destilação térmica comum, as raízes ficam em infusão lenta no álcool, preservando as notas verdes e amadeiradas que o calor normalmente destruiria.

Já no Vanille Planifolia Extrait 21, o número 21 indica os dias de maceração a frio dos favas de baunilha. Com uma concentração de 30%, o resultado foge do cheiro de «doce de confeitaria» e entrega nuances de couro e especiarias, ideal para quem busca um aroma marcante, mas não açucarado.

Skincare: a lógica da separação

No cuidado com a pele, o desafio é a instabilidade química. A solução da Guerlain no sérum Abeille Royale Double R Renew & Repair é um frasco de duas câmaras. Uma parte contém ácidos (glicólico, lático e PHA-gluconolactona) para renovação; a outra, a tecnologia Blackbee e mel fermentado para reparação.

Misturar ativos opostos no mesmo frasco compromete a eficácia. Aqui, a mistura ocorre apenas no momento da aplicação. Para quem tem pele sensível e teme a irritação dos ácidos, a fórmula inclui esqualano e óleo de semente de borragem, que acalmam a barreira cutânea enquanto a esfoliação acontece.

Maquiagem: híbridos e refis

A estética agora serve à utilidade. As linhas de batons Rouge G e Kiss Kiss adotaram o sistema de refis. O estojo, desenhado por joalheiros da Place Vendôme, vira um acessório permanente, reduzindo o descarte de plástico e metal.

Sobre as fórmulas, a tendência é a hibridização. O Kiss Kiss Honey-Infused atua como um batom pigmentado e um bálsamo hidratante ao mesmo tempo, graças ao própolis e à geleia real, eliminando a necessidade de aplicar um hidratante labial antes da cor.

As famosas esferas Météorites também evoluíram para a versão compacta. O funcionamento permanece baseado na correção cromática por tons, mas a composição de mica, boro e amido de milho garante um efeito blur (desfoque) e controle de oleosidade sem ressecar a pele, já que o esqualano mantém a hidratação natural.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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