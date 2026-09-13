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5 sinais de que a porosidade do cabelo exige mais que um condicionador

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Cabelo opaco e quebradiço: quando a mudança de shampoo não resolve o problema

O cabelo não chega a cair em excesso, mas a aparência muda: o brilho some, as pontas ficam espigadas e a finalização habitual não segura a forma. O erro comum é culpar apenas o shampoo, mas a perda de qualidade capilar é um processo complexo que envolve a integridade da cutícula e hábitos diários.

Перхоть
Photo: https://www.freepik.com
Перхоть

A haste do cabelo é formada por células queratinizadas revestidas por escamas, a cutícula. Quando estas estão seladas e planas, a superfície reflete a luz, gerando o brilho. Se a cutícula é danificada, o fio torna-se poroso e dispersa a luz em vez de refleti-la. Na tricologia, esse desgaste progressivo da haste é chamado de "weathering" (intemperismo).

5 sinais de que a rotina de cuidados precisa de ajuste

  • Opacidade: Se os fios permanecem foscos mesmo após a lavagem, a cutícula está aberta. Isso geralmente ocorre por excesso de calor (chapinhas e secadores), colorações químicas ou exposição solar. Condicionadores apenas suavizam a superfície temporariamente para reduzir o atrito, mas não reconstroem a estrutura interna da haste.
  • Ressecamento e nós: A textura áspera e o aumento da eletricidade estática indicam a perda da camada protetora. Além de químicas como descoloração, o atrito mecânico com toalhas ou fronhas agrava o quadro. Máscaras e leave-ins criam uma película protetora, mas mascaram a porosidade até a próxima lavagem.
  • Quebra ao longo do fio: Pequenos fragmentos de cabelo na escova ou na roupa, somados a pontas irregulares, sinalizam que a haste está fragilizada. Como as células da haste são mortas, é impossível "colá-las" permanentemente; a solução é cortar as pontas duplas e focar em produtos que reduzam o atrito.
  • Perda de densidade: Um rabo de cavalo que parece "mais fino" pode não ser apenas estética, mas reflexo do afinamento da haste ou início de queda. Se a risca do cabelo parece mais larga e o couro cabeludo mais visível sob a mesma luz de sempre, a avaliação profissional é indispensável.
  • Estagnação do comprimento: Se a raiz cresce, mas o comprimento total não aumenta, o cabelo está quebrando nas pontas na mesma velocidade do crescimento. A melhor forma de monitorar isso é através de fotos comparativas ou medindo a raiz, evitando a percepção subjetiva.

É fundamental diferenciar as duas zonas do cabelo. A haste visível não possui processos metabólicos ativos; para ela, funcionam apenas cuidados externos: termoproteção, condicionadores e ferramentas menos agressivas. Já o novo fio é formado no folículo piloso, sob a pele, e sua qualidade depende de suporte nutricional e saúde sistêmica. Se a zona da raiz está rareando e os produtos tópicos não surtem efeito, é necessária a consulta com um tricologista.

Revisão técnica: Tricologista Oksana Levchenko

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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