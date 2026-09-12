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Aplicar perfume nos cabelos pode causar ressecamento e quebra dos fios

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Muitas mulheres aplicam perfume nos cabelos para que a fragrância dure mais tempo. A lógica parece fazer sentido: os fios não emitem o mesmo calor que a pele nem produzem sebo, fatores que costumam acelerar a evaporação das notas olfativas. No entanto, esse hábito pode trazer problemas, que vão desde o ressecamento intenso da fibra capilar até irritações no couro cabeludo.

Парфюм
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Por que o aroma fixa melhor nos fios?

A maior durabilidade do perfume nos cabelos ocorre devido à porosidade da fibra. O fio funciona como uma esponja, absorvendo as moléculas aromáticas. Enquanto na pele o microbioma e a temperatura corporal aceleram a dissipação do cheiro, na superfície seca do cabelo a fragrância permanece por mais tempo. Mesmo após rituais de cuidados japoneses e lavagens profundas, é comum que um rastro do perfume continue presente.

O impacto do álcool na estrutura capilar

Perfumes tradicionais contêm entre 70% e 90% de álcool etílico. O etanol atua como um solvente que remove a umidade da cutícula. Para quem busca volume em cabelos finos através de produtos de estilização, o uso do perfume pode tornar os fios ainda mais frágeis. A exposição constante ao álcool degrada a camada lipídica, resultando em perda de brilho, aumento da porosidade e quebra ao longo do comprimento.

Efeito Causa e Mecanismo
Ressecamento e opacidade O álcool evapora levando a umidade interna do fio
Quebra no comprimento Perda de elasticidade por desidratação
Coceira e descamação Desequilíbrio da barreira hidrolipídica do couro cabeludo
Danos à cutícula Dissolução dos lipídios protetores pelo etanol

Grupos de risco e a questão solar

Quem possui cabelos descoloridos, tons como o loiro morango ou faz permanente deve redobrar a atenção. A cutícula danificada absorve o álcool e as fragrâncias mais rapidamente do que fios naturais e densos. Existe também o risco da fototoxicidade: óleos essenciais de cítricos e bergamota, sob a ação dos raios UV, podem causar inflamações e pigmentações persistentes na linha do cabelo.

"O álcool remove a umidade da superfície da cutícula, provocando porosidade, perda de elasticidade e, consequentemente, a quebra das pontas em todo o comprimento. O etanol e as fragrâncias sintéticas presentes nos perfumes atuam como componentes agressivos", explicou à Pravda.Ru a médica cosmetóloga Mariya Polyakova.

Alternativas seguras aos perfumes clássicos

Para preservar a saúde dos fios, a indicação é migrar para os hair mists (brumas capilares). Esses produtos têm base aquosa e contêm pouco ou nenhum álcool, sendo frequentemente enriquecidos com queratina e pantenol. Outra opção é aplicar a fragrância na forração de acessórios, como as bolsas de miçangas, evitando o contato direto com o cabelo.

"As alternativas seguras são os mists específicos para cabelo. Eles não possuem etanol, sendo compostos por água e fragrâncias leves. A adição de pantenol e queratina não apenas perfuma, mas auxilia no alisamento da cutícula sem risco de ressecamento", pontuou a especialista em composições cosméticas Alina Chernova à Pravda.Ru.

Para quem prefere manter o perfume habitual, existem técnicas menos agressivas: borrifar o produto em uma escova antes de pentear ou criar uma "nuvem de aroma" e caminhar através dela. Isso reduz o contato direto do álcool com o couro cabeludo. Óleos perfumados também são indicados; uma gota nas pontas garante a fixação e protege contra a perda de água, o que é fundamental para quem usa cortes texturizados com repicado.

Dúvidas frequentes

É possível aplicar perfume em cabelos úmidos?
Não é recomendável. Com a cutícula aberta e mais vulnerável, o álcool penetra mais profundamente na fibra, acelerando a desidratação e a quebra.

O perfume pode causar caspa?
Indiretamente, sim. O alto teor de álcool resseca o couro cabeludo e altera seu microbioma, o que pode gerar descamação, coceira e irritação, sintomas que muitas vezes são confundidos com caspa.

Como proteger o cabelo do sol ao usar fragrâncias?
O ideal é o uso de chapéus ou proteção SPF. Se o perfume tiver notas cítricas, evite aplicá-lo antes de exposição solar intensa.

O shampoo a seco perfumado é tão prejudicial quanto o perfume?
Geralmente é mais seguro, pois sua função é absorver a oleosidade e não saturar o fio com álcool. Contudo, em peles sensíveis, as fragrâncias de qualquer produto podem causar reações.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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