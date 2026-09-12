Quiet luxury na manicure prioriza formas suaves e cores neutras

Estética do quiet luxury deixou de ser tendência passageira para se tornar um padrão de consumo: menos excesso, mais polidez. No manicure, isso se traduz no conceito "minhas unhas, só que melhores". A ideia é abandonar o mix caótico de cores e designs complexos em favor de linhas limpas e minimalismo.
Para que o resultado pareça sofisticado e não apenas "simples", o ponto de partida é a estrutura. Unhas excessivamente longas ou pontiagudas quebram a harmonia desse estilo. O ideal são comprimentos curtos ou médios com formatos suaves: oval, redondo ou o squoval (quadrado com cantos arredondados). Essa escolha prioriza a aparência de mãos bem cuidadas e a praticidade no dia a dia.
Quem deseja adaptar o luxo silencioso às próprias unhas pode seguir estas direções:
A manicure Yuliya Fomina ressalta que, no minimalismo, a precisão é tudo. Como não há adornos para distrair o olhar, qualquer falha no esmalte ou na cutícula fica evidente. O resultado final depende inteiramente da limpeza da execução e do estado da pele ao redor da unha.
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O tecido felpudo de peças antigas mantém propriedades que permitem a criação de acessórios úteis para diversos cômodos usando apenas técnicas manuais.