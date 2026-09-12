Quiet luxury na manicure prioriza formas suaves e cores neutras

Estética do quiet luxury deixou de ser tendência passageira para se tornar um padrão de consumo: menos excesso, mais polidez. No manicure, isso se traduz no conceito "minhas unhas, só que melhores". A ideia é abandonar o mix caótico de cores e designs complexos em favor de linhas limpas e minimalismo.

Photo: freepik Маникюр

Para que o resultado pareça sofisticado e não apenas "simples", o ponto de partida é a estrutura. Unhas excessivamente longas ou pontiagudas quebram a harmonia desse estilo. O ideal são comprimentos curtos ou médios com formatos suaves: oval, redondo ou o squoval (quadrado com cantos arredondados). Essa escolha prioriza a aparência de mãos bem cuidadas e a praticidade no dia a dia.

Quem deseja adaptar o luxo silencioso às próprias unhas pode seguir estas direções:

Francesinha suavizada: troque o branco contrastante por tons macios. A versão "baunilha", por exemplo, é menos formal e mais natural.

troque o branco contrastante por tons macios. A versão "baunilha", por exemplo, é menos formal e mais natural. Micro-art: um único ponto ou uma flor minúscula sobre base nude. O segredo é a contenção: um detalhe pontual é mais impactante do que preencher todo o espaço.

um único ponto ou uma flor minúscula sobre base nude. O segredo é a contenção: um detalhe pontual é mais impactante do que preencher todo o espaço. Chrome "silencioso": em vez do espelhamento agressivo, o efeito cromado entra como um verniz leve, apenas para dar um brilho saudável à unha.

em vez do espelhamento agressivo, o efeito cromado entra como um verniz leve, apenas para dar um brilho saudável à unha. Half moon: o destaque fica para a lunula (a meia-lua na base da unha), valorizando a arquitetura natural da lâmina ungueal.

o destaque fica para a lunula (a meia-lua na base da unha), valorizando a arquitetura natural da lâmina ungueal. Monocromático: cores profundas e sólidas sem adornos. Vermelho escuro, marrom brilhante ou azul royal em unhas curtas transmitem mais autoridade do que desenhos elaborados.

cores profundas e sólidas sem adornos. Vermelho escuro, marrom brilhante ou azul royal em unhas curtas transmitem mais autoridade do que desenhos elaborados. Animal print contido: onça ou zebra só funcionam aqui se a paleta for neutra. Tons de bege e marrom permitem o uso da estampa sem que ela se torne um acessório barulhento.

A manicure Yuliya Fomina ressalta que, no minimalismo, a precisão é tudo. Como não há adornos para distrair o olhar, qualquer falha no esmalte ou na cutícula fica evidente. O resultado final depende inteiramente da limpeza da execução e do estado da pele ao redor da unha.