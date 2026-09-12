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Quiet luxury na manicure prioriza formas suaves e cores neutras

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Estética do quiet luxury deixou de ser tendência passageira para se tornar um padrão de consumo: menos excesso, mais polidez. No manicure, isso se traduz no conceito "minhas unhas, só que melhores". A ideia é abandonar o mix caótico de cores e designs complexos em favor de linhas limpas e minimalismo.

Маникюр
Photo: freepik
Маникюр

Para que o resultado pareça sofisticado e não apenas "simples", o ponto de partida é a estrutura. Unhas excessivamente longas ou pontiagudas quebram a harmonia desse estilo. O ideal são comprimentos curtos ou médios com formatos suaves: oval, redondo ou o squoval (quadrado com cantos arredondados). Essa escolha prioriza a aparência de mãos bem cuidadas e a praticidade no dia a dia.

Quem deseja adaptar o luxo silencioso às próprias unhas pode seguir estas direções:

  • Francesinha suavizada: troque o branco contrastante por tons macios. A versão "baunilha", por exemplo, é menos formal e mais natural.
  • Micro-art: um único ponto ou uma flor minúscula sobre base nude. O segredo é a contenção: um detalhe pontual é mais impactante do que preencher todo o espaço.
  • Chrome "silencioso": em vez do espelhamento agressivo, o efeito cromado entra como um verniz leve, apenas para dar um brilho saudável à unha.
  • Half moon: o destaque fica para a lunula (a meia-lua na base da unha), valorizando a arquitetura natural da lâmina ungueal.
  • Monocromático: cores profundas e sólidas sem adornos. Vermelho escuro, marrom brilhante ou azul royal em unhas curtas transmitem mais autoridade do que desenhos elaborados.
  • Animal print contido: onça ou zebra só funcionam aqui se a paleta for neutra. Tons de bege e marrom permitem o uso da estampa sem que ela se torne um acessório barulhento.

A manicure Yuliya Fomina ressalta que, no minimalismo, a precisão é tudo. Como não há adornos para distrair o olhar, qualquer falha no esmalte ou na cutícula fica evidente. O resultado final depende inteiramente da limpeza da execução e do estado da pele ao redor da unha.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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